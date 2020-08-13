Nissan-Opel-Peugeot-Seat-Fiat-Toyota ÖTV indirimi var mı? 2020'de ÖTV indirimi gelecek mi? Ucuz ikinci el araç için fırsat...

Koronavirüs pandemisinin ekonomide yarattığı dalgalanmanın yankıları sürüyor. Özellikle sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntı ve dolardaki artış sıfır kilometre araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum vatandaşları 2. el araç alımına yöneltti. 2. el araç alımına yönelik talebin artması ise fiyatların bir anda fırlamasına neden oldu. Beklenen ÖTV indirimi salgın nedeniyle gecikmeye uğradı. Sıfır kilometre araçlara indirimli bir şekilde kavuşmak isteyen vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği ÖTV indirimine dair devlet kanalından herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Ağustos en uygun sıfır otomobilleri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Kredi desteği alamadıkları en ekonomik sıfır arabaların Ağustos ayı fiyatlarını araştırdık. İşte 2020 Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları!