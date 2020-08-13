Fakir ailelere devlet yardımı gün geçtikçe artarken bunlardan biride dar gelirliye elektrik müjdesi olmuştu. 10 milyon kişinin yararlanacağı devlet yardımı detayları.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine her ay 103 TL'ye kadar elektrik yardımı yapıyor. Elektrik Tüketim Desteği (ETD) adı altında yapılan bu yardım ile aylık gelen faturalarınızdan her ay 103 Liraya kadar düşürülmesi sağlanıyor. Elektrik faturasını yatırırken PTT gişe görevlisi bu tutarı düşecek ve kalan elektrik faturası borcu aile tarafından yatırılacak. Dar gelirliye elektrik müjdesi için başvurular alınmaya başlanıyor. Peki, elektrik yardımı için nereye başvurulur, elektrik yardımı şartları neler?