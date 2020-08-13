Fakir ailelere devlet yardımı gün geçtikçe artarken bunlardan biride dar gelirliye elektrik müjdesi olmuştu. 10 milyon kişinin yararlanacağı devlet yardımı detayları.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine her ay 103 TL'ye kadar elektrik yardımı yapıyor. Elektrik Tüketim Desteği (ETD) adı altında yapılan bu yardım ile aylık gelen faturalarınızdan her ay 103 Liraya kadar düşürülmesi sağlanıyor. Elektrik faturasını yatırırken PTT gişe görevlisi bu tutarı düşecek ve kalan elektrik faturası borcu aile tarafından yatırılacak. Dar gelirliye elektrik müjdesi için başvurular alınmaya başlanıyor. Peki, elektrik yardımı için nereye başvurulur, elektrik yardımı şartları neler?
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler faydalanmaktadır.
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan haneler
KAPSAM ALANI
Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsamaktadır.
FATURALAR NEREYE NASIL YATIRILACAK?
Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerini gösterir liste her ay Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden hazırlanmaktadır. Hak sahibinin TC Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.
BAŞVURU NEREYE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Başvurular, mernis adresinize bağlı Kaymakamlık Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğüne giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınız için gerekli tüm detayları ALO 144'ü arayarak bilgi alabilirsiniz.
HANEDE BULUNAN KİŞİ SAYISINA GÖRE YARDIM MİKTARI
1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,
3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,
4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı TL olarak verilir.
ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR SÜRE İLE VERİLİR?
Elektrik parası yardımı her ay düzenli olarak verilir. Durumunuzda, belirtilen şartlara göre iyileşme olmadığını müddetçe, bu sosyal yardım kapsamında her ay 103 TL'ye kadar elektrik parası yardımı alabilirsiniz.