10 milyon kişinin yararlanacağı elektrik faturası yardımı PTT şubeleri üzerinden dar gelirli ailelere yansıtılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli sosyal yardım başlıkları altında ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Bakanlık, bu bağlamda Türkiye genelinde gıda, nakit, barınma, sağlık gibi sosyal yardımların yayında elektrik tüketim desteği, eğitim desteği ve diğer zaruri haller kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüm ihtiyaç sahiplerine, her ay 103 TL'ye kadar elektrik yardımı yapıyor. Yapılan bu yardım ile evinize gelen elektrik faturasından 103 Lira düşülerek geri kalan tüketim bedeli alınıyor.