Yeni eğitim-öğretim döneminin için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca öğrenci 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte A101'e okul malzemeleri ne zaman gelecek sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Peki, A101'e okul malzemeleri ne zaman gelecek? 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesinde A101 okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri satışa çıktı. 31 Ağustos tarihinde açılması planlanan okullar öncesinde A101 okul çantaları ve kırtasiye malzemelerini sizler için hazırladık. İşte 2020 A101 okul çantaları ve indirimli kırtasiye malzemeleri…
Birbirinden renkli kırtasiye ürünleri arasında dikkat çekenlerin başında oyun hamuru setleri, kuru boya kalemleri ve kırtasiye setleri yer aldı.
A101'de satışa sunulan okul çantalarında ise değişik fiyatlarda her bütçeye uygun rengarenk desenler yine sizleri bekliyor.
A101 13 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık
Golden Rose Nude Look Allık 19,95 TL
Torku Dondurulmuş Dana&Kuzu Cızbız Köfte 17,95 TL
GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık
Golden Rose Nude Look Allık 19,95 TL
Torku Dondurulmuş Dana&Kuzu Cızbız Köfte 17,95 TL
Stanley Termos 1 Litre 199,95 TL
Loock's Kabin Boy ABS Valiz 74,95 TL
Loock's Orta Boy ABS Valiz 89,95 TL
Loock's Büyük Boy ABS Valiz 99,95 TL
SEG Mekanik Slindirik Termosifon 65 Litre 629 TL
Arzum AR5040 Epilasyon Aleti 119 TL
4 Kapılı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL
Sinbo Sp-5217 Izgara Tava 69,95 TL
Eti Alasko Frigo Soğuk Atıştırmalık Çeşitleri 4 TL