Yeni eğitim-öğretim döneminin için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca öğrenci 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte A101'e okul malzemeleri ne zaman gelecek sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Peki, A101'e okul malzemeleri ne zaman gelecek? 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesinde A101 okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri satışa çıktı. 31 Ağustos tarihinde açılması planlanan okullar öncesinde A101 okul çantaları ve kırtasiye malzemelerini sizler için hazırladık. İşte 2020 A101 okul çantaları ve indirimli kırtasiye malzemeleri…