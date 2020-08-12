Valilik ve Kaymakamlık 2020 yılı maddi yardım destek başvurusu hakkında detayları vatandaşlar oldukça merak ediyor. Bilindiği gibi Koronavirüs sürecinde devlet her zaman vatandaşın yanında yer alıyor. Devlet çok sayıda kurumu aracılığıyla özel destek imkanları sunarken bu yardımların sağlandığı kurumların başında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kaymakamlıklar ve Valilikler geliyor. Kadınlara, yaşlılara, çalışmayanlara, hastalara, işsizlere yapılan yardımlar hakkında çeşitli malumatlar topladık. Peki Valilik Kaymakamlık 2020 maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte koşullar ve detaylar...
VALİLİK KAYMAKAMLIK DEVLET DESTEKLERİ
Valilik ve Kaymakamlıklardan sağlanan devlet desteklerinin tamamına başvurular yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve ilde, ilçede yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlanıyor.
Valilik aracılığıyla sağlanan yardımlar arasında maddi destekler ve gıda yardımları bulunuyor.
* Gıda Yardımı:
Koronavirüs ile mücadele sürecinde valiliklerden yardım almak isteyen vatandaşlar gıda yardımı başvurusunda bulunabilirler. Gıda yardımı başvuruları için vatandaşların belirli bir gelir seviyesinin altında olması gerekiyor. İhtiyacı olan vatandaşlara sağlanan bu gıda yardımları ile vatandaşların temel gıda ihtiyaçları sağlanıyor. Gıda Yardımı almak isteyen vatandaşların yapmaları gereken işlemler ise Aile Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yazılı başvuru yapmak.
* Para Yardımı
Salgın kapsamında maddi yardım almak isteyen vatandaşlarda başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar. Başvurular yazılı olarak kurumlara bildirilecek. Kurumlar başvurularınızı incelemek için gelir testi yapacaklar. Eğer aylık hane geliriniz belirli bir düzeyin altında ise SYDV'ler aracılığıyla maddi yardım alabilirsiniz.
KAYMAKAMLIK YARDIM LİSTESİ
Bunların dışında kaymakamlıklarda ihtiyacı olan vatandaşlara özel destekler sağlıyor. Kaymakamlıklar tarafından sağlanan maddi yardımlara dair listyi aşağıda paylaşıyoruz. Kaymakamlık yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar da başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar.
1-) 1. Grup Yardımlar Kadınlar için;
Çocuk yardımı, Doğum yardım parası, Eşi cezaevine giren kadınlar için sağlanan sosyal yardımlar, Dul kadınlara destek yardımları, Şartlı gebelik için maddi yardımlar, Bebek maması ve bez yardımı,
2-) 2. Grup Yardımlar Sağlık Alanında
Muhtaçlık maaşları, Sosyal destek yardımları, Tıbbi malzeme desteği, Yatalak hasta bezi yardımları, Engelli raporu sahiplerine maaş yardımı, Evde bakım parası ödemeleri, Şartlı sağlık destekleri.
3-) 3. Grup Yardımlar Genel
Kira yardımı, Yakacak yardımı, Proje geliştirme desteği, Eğitim/öğretim yardımı, Bayramlık ve gıda yardımı, Gıda desteği, Kıyafet desteği, Afet yardımları,65 yaş üstü maaşlar,
Fakirlik Maaşı Nasıl Alınır?
Fakirlik maaşından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın sosyal yardımlaşma ve kaymakamlıkların ilgili birimleri ve il valiliklerinin ilgili birimlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurusu onaylanan vatandaşlara fakirlik dosyası açılır ve her ay düzenli olarak maaşa bağlanırlar. Fakirlik maaşından yararlanacak olan vatandaşların ise aşağıda maddeler halinde paylaşmış olduğumuz evrakları tamamlaması gerekmektedir.
Hiç bir sosyal güvencesinin bulunmadığına dair bir belge
Gelir getirici taşınır veya taşınmaz hiç bir gayrimenkul veya menkule sahip olmadığını gösteren bir belge
Annesi veya babası olmayan çocukların veya %40 engeli bulunduğuna dair bir belge
Herhangi bir gelir veya aylığa sahip olmadığını gösteren bir belge
Yardım Yapan Dernekler ve Vakıflar yardıma ihtiyaç duyan aileler ikinci bir alternatif teşkil eder.
yukarıda saymış olduğumuz maddelere uyum sağlayan vatandaşlarımız fakirlik maaşından yararlanabilirler.
Belediyeden Yardım Nasıl Alınır?
Maddi durumu olmayan vatandaşlarımızın bulunmuş oldukları il veya ilçe belediyelerine başvuruda bulunmaları sonucunda gıda, giyim, yakacak, eğitim, sağlık gibi yardımların yanı sıra iş imkanları da sağlanmaktadır. Bu yardımlar sayesinde çok sayıda vatandaşımız ailesinin geçimini sağlayabilmekte ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılayabilmektedir.