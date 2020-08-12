OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Sektörde fiyat bazlı gelişmeler olurken bir yandan da fiyatların devlet tarafından kontrol altına alınması gerektiği fikri yayılmaya başladı. Sektör uzmanları ÖTV indirimi gibi bir uygulamanın ikinci el otomobil fiyatlarına denge getireceğini belirtiyorlar. ÖTV'de gerçekleşen indirim ile fiyatların düşüşünün sonucunda daha çok otomobil satılacağı için devletin vergi anlamında bir zararı olmayacağını söyleyen uzmanlar bu konuda adım atılmasını talep ediyorlar. Ancak yine aynı uzmanlara göre fiyatlara denge getirmenin bir başlka yolu da piyasaya talepten fazla sıfır araç sürülmesi gerektiğinin de altını çiziyorlar.

Ekonomi gerçeklerinden yola çıkarak talep yapmaları gerektiğini de belirten uzmanlar ÖTV indiriminin bir gereklilik olduğunu ama böyle bir girişimin olmayacağını düşündüklerini söylüyorlar.