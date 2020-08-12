BİM'e okul eşyaları ne zaman gelecek? Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve velileri okul hazırlıklarına başladılar. Kırtasiye ürünlerini almaya başlayan vatandaşlar BİM'e okul ürünlerinin ne zaman geleceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, BİM'e okul eşyaları ne zaman gelecek? 2020 BİM'e kırtasiye malzemeleri, okul çantaları ne zaman gelir? 2020 BİM kırtasiye ürünleri okul malzemeleri kataloğu yayına çıkar çıkmaz haberimizde olacak.