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    • Ekonomi
    • 12.08.2020 14:44
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    • 12.08.2020 15:02
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    2020 yılı market okul malzemeleri satışa çıktı mı? BİM'e kırtasiye ve okul çantaları ne zaman gelir?

    2020 okul malzemeleri kataloğu merakla beklenmekte. Eylül ayında açılacak okullar öncesinde kırtasiye malzemelerini daha ucuza almak isteyen veliler 2020 BİM kırtasiye ürünlerinin ne zaman satışa çıkarılacağını dört gözle araştırmakta. BİM tarafından şu ana kadar yayınlanan kataloglarda okul malzemeleri ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Tahminlere göre, BİM'in 30 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda okul ürünlerine yer verileceği düşünülüyor. BİM tarafından katalog yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

    2020 yılı BİM market kırtasiye ürünleri okul malzemeleri satışa çıktı mı?

    BİM'e okul eşyaları ne zaman gelecek? Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve velileri okul hazırlıklarına başladılar. Kırtasiye ürünlerini almaya başlayan vatandaşlar BİM'e okul ürünlerinin ne zaman geleceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, BİM'e okul eşyaları ne zaman gelecek? 2020 BİM'e kırtasiye malzemeleri, okul çantaları ne zaman gelir? 2020 BİM kırtasiye ürünleri okul malzemeleri kataloğu yayına çıkar çıkmaz haberimizde olacak.

    BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ OKUL MALZEMELERİ 2020

    2020 BİM kırtasiye ürünleri okul malzemeleri kataloğu yayına çıkar çıkmaz haberimizde olacak.

    BİM 11 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    Koroplast
    Gül Kokulu Çöp Torbası Büyük Boy
    • 10'li

    Koroplast
    Taze Tutan Buzdolabı Poşeti
    • Tekrar kullanılabilir
    • 5'li

    Mara
    Neon Dark Glow Oje
    • Karanlıkta Parlar

    Angie by Rebul
    Vücut Parfümü
    • 150 ml

    Comfort Family
    Sporcu İkili Takım
    • S/M - L/XL
    • Neon renklerde

    Dermokil
    Saç Bakım Maskesi
    • 300 ml

    Nivea
    Arındırıcı Pirinç Peeling
    • 75 ml

    Garnier
    Nemlendirici Krem
    • 50 ml

    Deniz Kabuklu Toka
    Haberler Ekonomi 2020 yılı BİM market kırtasiye ürünleri okul malzemeleri satışa çıktı mı? BİM'e kırtasiye ve okul çantaları ne zaman gelir?
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