BİM'e okul eşyaları ne zaman gelecek? Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve velileri okul hazırlıklarına başladılar. Kırtasiye ürünlerini almaya başlayan vatandaşlar BİM'e okul ürünlerinin ne zaman geleceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, BİM'e okul eşyaları ne zaman gelecek? 2020 BİM'e kırtasiye malzemeleri, okul çantaları ne zaman gelir? 2020 BİM kırtasiye ürünleri okul malzemeleri kataloğu yayına çıkar çıkmaz haberimizde olacak.
BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ OKUL MALZEMELERİ 2020
2020 BİM kırtasiye ürünleri okul malzemeleri kataloğu yayına çıkar çıkmaz haberimizde olacak.
BİM 11 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Koroplast
Gül Kokulu Çöp Torbası Büyük Boy
• 10'li
Koroplast
Taze Tutan Buzdolabı Poşeti
• Tekrar kullanılabilir
• 5'li
Mara
Neon Dark Glow Oje
• Karanlıkta Parlar
Angie by Rebul
Vücut Parfümü
• 150 ml
Comfort Family
Sporcu İkili Takım
• S/M - L/XL
• Neon renklerde
Dermokil
Saç Bakım Maskesi
• 300 ml
Nivea
Arındırıcı Pirinç Peeling
• 75 ml
Garnier
Nemlendirici Krem
• 50 ml
Deniz Kabuklu Toka