EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

Engelli ve yaşlıların evde bakımını yapan yakınlarına devlet her ay maaş veriyor. Aylık bin 544 lira ödeniyor. Gelir ve rapor şartını yerine getirenler bu maaşı alıyor. Peki nasıl başvuru yapılıyor?

ENGELLİ ve yaşlıların evde bakımını yapan yakınlarına devlet her ay maaş veriyor. Bu maaş yılda 2 kez zamlanıyor. Son artışla evde bakım parası bin 544 liraya yükseldi. Şu anda 535 bin kişi bu ödemeden yararlanıyor.

BU ŞARTLARA DİKKAT!

Bakım parası için öncelikle rapor gerekiyor. Bu raporun da en az yüzde 50 oranında olması isteniyor. Bununla birlikte doktorların bu rapora 'bakıma muhtaç' ibaresi de eklemesi şart.

Ayrıca bakım maaşı alacak kişinin, bakacağı engelli veya yaşlının akrabası olması da gerekiyor. Eğer akrabalık ilişkisi yoksa, bu kez yasal vasisi olması gerek.

Evde bakım parası alacak kişinin gelirine de bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Kişi başı gelir net asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 2'sinden az ise kriter sağlanıyor. Bu rakam, 2020 asgari ücretine göre bin 402 liraya denk geliyor. Yani eve giren kişi başı gelir bin 402 liranın altındaysa evde bakım parası veriliyor.

Eve giren gelir miktarı hesaplanırken ikramiyeler hariç tutuluyor. Yani evde emekli varsa onun maaşı hesaba dahil edilirken, 1.000'er liralık bayram ikramiyeleri dikkate alınmıyor.