Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs sürecinde devletin vatandaşının yanında olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi olan ailelere 1.000 TL sosyal yardım vermeye devam ettiklerini söyleyerek 1,2 milyon ailenin 1.000 TL sosyal yardım aldığını açıkladı. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan paraların ihtiyaç sahibi ailelere yardım olarak verildiğini söyledi. Bazı vatandaşlar ise Biz Bize Yeteriz Kampanyasına yardım başvuru için başvuru formunu araştırıyor. Ancak Biz Bize Yeteriz kampanyası için yardım başvuru alınmıyor. Yardım başvuruları e Devlet üzerinden Çalışma Bakanlığı'na yapılıyor.
1,2 MİLYON HANEYE 1.000 TL YARDIM
Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan paraların ihtiyaç sahibi ailelere yardım olarak verildiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında yaklaşık 2 milyar lira para toplandı. Bu paralar ile 1,2 milyon ihtiyaç sahibi ailemizin yardımına koştuk. Bu kapsamda 1,2 milyon haneye 1.000 TL yardım yaptık." dedi.
TOPLAM 30 MİLYAR TL YARDIM DAĞITILDI
Türkiye'de sosyal devletin etkinliğine vurgu yapan Bakan Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı programı kapsamında ihtiyaç hisseden her vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Bugüne kadar yaptığımız sosyal yardımlar 30 milyar TL'ye yaklaştı. Bu çok ciddi bir rakamdır. Koronavirüs sürecinde hiçbir vatandaşımızı kaderine bırakmadık." ifadelerini kullandı.
İhtiyacı olan ailelere 1.000 TL sosyal yardım verilmesine yönelik programı koronavirüs süreciyle sınırlandırmadıklarını söyleyen Bakan Selçuk bu yardımları sürekli hale getirdiklerini de açıkladı.
1000 TL ÖDEME KİMLERE YAPILIR?
1000 TL sosyal yardım ödemeleri için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talep ettiği koşullar bulunmakta.
Bakanlığa bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından sağlanan bu destek ödemeleri için vatandaşların sağlamaları istenilen ilk koşul hane gelir şartı. Bakanlık kişi başına düşen hane geliri yüksek olan ailelere bu ödemeleri yapmıyor. 1000 TL ödeme almak için sağlanması gereken diğer şartlar ise şunlar: Devletin Nisan Mayıs döneminde sağladığı 1. ve 2. yardım ödemelerinden 1000 TL alınmamış olması Devlet memuru yada kamu işçisi olunmaması, işsizlik maaşı, nakdi ücret desteği almıyor olmak.
ŞARTSIZ BAŞVURU EKRANI
Aile Bakanlığı 1000 TL ödemeler için vatandaşların başvurularını iki şekilde yapabileceklerini duyurdu.
Buna göre vatandaşlar başvurularını haftaiçi e-Devlet üzerinden T.C numaralarının son hanesine göre yapabilirler. T.C. numarasının sonu 0 olanlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü başvuruda bulunabilirler.
Cumartesi ve Pazar günlerinde ise herhangi bir şart olmadan, şartsız bir şekilde başvurular yapılabilir.
SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU
Devletten sosyal yardım almak isteyen vatandaşların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir:
https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru
Linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA yazan kısma tıklayıp e Devlet şifreniz ve TC kimlik numaranızla giriş yapın.
Giriş yaptıktan sonra karşınıza sosyal yardım ve 1000 TL yardım başvuru ekranı çıkacak.
Burada sağ üstte bulunan YENİ BAŞVURU kısmına tıklayıp sosyal yardım başvurunuzu yapın.
Sayfada yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu hizmeti kullanarak, ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici veya belirlenecek süreler için verilen ekonomik destek talepleri için ön başvuruda bulunabilirler. Bu hizmetten yararlandırılan çocukların durumları en geç üçer aylık süreler ile izlenmektedir
YARDIMLAR NE KADAR DEVAM EDECEK?
Şuan için kampanya ne zaman sona erirse o zaman koronavirüs kapsamında verilen yardımların duracağını belirten yetkililer. Bu kapsamda da virüs ne zaman biterse yardımların da o zaman biteceğini ifade etti. Kampanya henüz yeni başladığı için kampanyaya yönelik detaylar henüz tam net değil. Salgının boyutlarına göre de kampanya yeniden planlanacaktır. Ancak şuan için kısa vade de sağlık ve gıda malzemelerine acil ihtiyaç olduğu için hemen karşılanması gerekir.
Kira yardımı ve diğer yardımlar da e-Devlet üzerinden başvuru alınmaktadır.
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