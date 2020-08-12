TOPLAM 30 MİLYAR TL YARDIM DAĞITILDI

Türkiye'de sosyal devletin etkinliğine vurgu yapan Bakan Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı programı kapsamında ihtiyaç hisseden her vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Bugüne kadar yaptığımız sosyal yardımlar 30 milyar TL'ye yaklaştı. Bu çok ciddi bir rakamdır. Koronavirüs sürecinde hiçbir vatandaşımızı kaderine bırakmadık." ifadelerini kullandı.

İhtiyacı olan ailelere 1.000 TL sosyal yardım verilmesine yönelik programı koronavirüs süreciyle sınırlandırmadıklarını söyleyen Bakan Selçuk bu yardımları sürekli hale getirdiklerini de açıkladı.

1000 TL ÖDEME KİMLERE YAPILIR?

1000 TL sosyal yardım ödemeleri için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talep ettiği koşullar bulunmakta.

Bakanlığa bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından sağlanan bu destek ödemeleri için vatandaşların sağlamaları istenilen ilk koşul hane gelir şartı. Bakanlık kişi başına düşen hane geliri yüksek olan ailelere bu ödemeleri yapmıyor. 1000 TL ödeme almak için sağlanması gereken diğer şartlar ise şunlar: Devletin Nisan Mayıs döneminde sağladığı 1. ve 2. yardım ödemelerinden 1000 TL alınmamış olması Devlet memuru yada kamu işçisi olunmaması, işsizlik maaşı, nakdi ücret desteği almıyor olmak.