Toplu parayı yatır hemen emekli ol! Kolay emeklilik! Prim ödeyerek nasıl emekli olunur?

Yasalarımız geçmiş yıllarda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkanı tanımıyor. İsteğe bağlı SSK ödemeleri ile emekli olma şartları özellikle ev hanımları ya da bağımsız olarak çalışan kişilerin emekli olmasını sağlayan bir sistemdir. İsteğe bağlı sigortalı olma şartları Bağ-Kur 4B olarak kabul edilmektedir. Buna göre 5510 sayılı olan kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yaş ve ödeme planları da buna göre düzenlenmektedir. İsteğe bağlı sigorta, kişilerin isteğine bağlı olarak prim ödenmesi amacıyla uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarına yardımcı olan sigorta türüdür. Bu noktada kişiler emeklilik ve ölüm sigortalarını kendileri ödemektedir.
YASADA SIRALANIYOR
Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiştir.
1) Kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri toplu ödeme ile satın alabiliyor.
2) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün.
3) Emekli sandığına tabi çalışanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri borçlanılabiliyor.
4) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim
süreleri borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.
5) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanılabiliyor.
Normal staj ve çıraklık süreleri ise borçlanılamıyor.
6) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.
7) Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün.
8) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri borçlanılıyor.
9) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkanları bulunuyor.
10) 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri borçlanmaları mümkün.
Böylece part-time çalışanlar, 30 günden az çalışması olanlar, ücretli öğretmenler bu süreleri borçlanarak 30 güne tamamlayabiliyor.
11) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, sigortalının kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlanma hakları bulunmaktadır.
12) Yurtdışında çalışanlar bu süreleri, yurtdışında bulunan kadınlar ise 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri borçlanarak emeklilik hesabında kullanabiliyor.
FIRSATI KAÇIRMAYIN
Yasalarımız geçmiş yıllarda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkanı tanımıyor. Ancak bazı istisnalar ile toplu ödeme yaparak bu günleri satın almak mümkün olabiliyor. Böylece yıllarca çalışmadan toplu ödeme ile erken emeklilik de sağlanıyor. Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemesi gerekiyor.
Bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım. Bazı sigortalılar, yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olması için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor.
YÜZDE 60 RAPOR GEREKİR
Doğuştan engelliyim. Çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybedenlerin malullük aylığına bağlanabileceği belirtiliyor. Başvuru yapsam emekli olabilir miyim? Saim KELEŞ
Çalışma gücünün yüzde 60'ını sigorta olduktan sonra kaybedenler tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla ve bu raporun SGK sağlık kurulu heyeti tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda onaylanması ile maluliyet aylığına bağlanabilmektedirler. Ancak sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünü yüzde 60 kaybedenler maluliyet aylığından faydalanamaz.
Siz doğuştan engeliniz veya hastalığınızdan dolayı malulen emekli olamazsınız. Ancak doğuştan engel durumunuzdan başka daha sonra oluşan hastalık varsa ve bu çalışmaya engelse bu ayrı. Ayrıca vergi indiriminden faydalanıp alacağınız engel oranına göre daha erken ve daha az prim ödeyerek engelli emeklilik şartlarından faydalanma imkanınız var..
SÖZLEŞMEYE KONULUYOR
Özel işyerinde çalışıyoruz. Bazen sağlık sorunları sebebi ile hastaneye gidiyoruz. Hastaneden işbaşı belgemizi de getiriyoruz. Buna rağmen bu süre mesaimizden kesiliyor. Bu durumda muhasebe birimine hastaneden getirdiğimiz belgenin ne işe yaradığını soruyoruz. 'İşten atılmamanı sağlar' diye cevap veriyorlar. Acaba bu ne kadar doğru bir uygulamadır? Eğer bir yanlışlık var ise hakkımızı hangi kanun ve esasa göre talep edeceğiz? Bilgilendirirseniz çok memnun oluruz. (Bir Grup Çalışan)
İşçi ile işveren arasında yapılmış bir iş sözleşmesi varsa, iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesinde, işçinin geçici iş göremezlik ödeneği alamadığı iki günlük istirahat süresi için işverence işçiye ücretinin ödeneceğine dair bir hüküm varsa, işverenin işçiye söz konusu iki gün için ücretini ödemesi gerekmektedir. Bu durumda sigortalılar 3 günden az süreli istirahatleri için işverenden ücret talep edebilmektedir.
Ancak burada unutulmaması gereken bir nokta vardır. Bu nokta şudur; sigortalı yevmiyeci/ gündelikçi olarak çalışıyor ve günlük ücret esasına göre ücret alıyorsa, işverenin çalışılmayan günlerin ücretlerini kesebileceğidir.
İşte burada sizin hangi şartlara göre çalıştığınız büyük önem arz ediyor.
EMEKLİLİK HESABI
02.01.1978 doğumluyum. 20.09.2000 tarihinde özel sektörde SGK'lı olarak işe başladım. Şu anda özel bir bankada çalışmaktayım. İş hayatımda sadece 1 yıllık SGK boşluğum var. 4 banka değişikliği yaptım ve 2011'den beri aynı bankada görev yapmaktayım. Brüt maaşım 7 bin lira. Ayrılmak istesem ya da çıkarılırsam ne kadar tazminat alırım? Sevgi KAÇMAZ
İşe ilk girdiğiniz tarihe göre 58 yaşında ve 7000 gün prim ile emekli olursunuz. Primi ve yaşı tamamlamanız gerekiyor. Brüt maaşınız ile çalıştığınız yılı çarparak tazminatınızı hesaplayabilirsiniz. Bu da son çalıştığınız yerde 8 yıllık çalışmanız varsa 8 çarpı 7 bin lira olacaktır. Kendiniz ayrılırsanız tazminat alamazsınız.
Kayınvalidem 60 yaşında. Hiç çalışmamış. 1 ay önce esnaflığa başlayarak Bağ-Kur'lu oldu. Cengiz YAVER
En az 15 yıl, 5400 gün ile kısmi emeklilik imkanı var. Tabii hiç ara vermeden primlerin yatırılması lazım.
01.01.1990 işe giriş tarihim. 51 yaşındayım. 8000 gün primim bulunuyor. Kürşad CEYLAN
25 yıl, 52 yaş ve 5525 gün şartlarınız var. Yıl ve prim tamamlanmış, 1 yıl sonra doğum gününüzde emekli olursunuz.
■ 23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? İ. GÜVEN
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz.
Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
■ 23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK primim bulunuyor, 18 ay askerlik borçlanması yapmadım. İ. TAŞCI
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış, 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 23.03.2028 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlansanız bile emeklilik yaşınızı aşağıya çekmez.
■ 1964 doğumluyum. 01.12.1989 sigorta girişim var. Askerlikten sonra sigortalı oldum. 540 gün askerlik borçlanmasını yaptım. Askerlik 540 gün dahil olmak üzere 5060 günüm var. Nokihan
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi iken, ödenmiş askerlikle beraber 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabi olmuşsunuz.25 yıl şartınız ile 51 yaş şartınız tamamlanmış. Ancak prim gün sayınız 390 gün eksik. Bu nedenle hiç ara vermeden prim ödemeniz halinde bir yıl, bir ay sonra emekli olabilirsiniz.
■ 1981 doğumluyum. Yüzde 82 engelliyim. 25.01.2002 girişliyim. İşe giriş rapor oranım yüzde 45. Cafer BAYRAM
Şu anki raporunuz yüzde 82 ise 1. derece engellisiniz demektir. Buna göre 15 yıl, 3600 prim gün şartlarına tabisiniz.15 yıl tamamlanmış. 3600 prim gün sayınız mevcut ise hemen emekli olabilirsiniz. Ancak raporunuz yüzde 45 ise 19 yıl ve 4240 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu durumda da 25.01.2021 tarihinde 19 yılınız dolacak. Bu tarihe kadar 4240 günü tamamlamanız şartıyla emekli olabilirsiniz.
■ 01.05.1980 doğumluyum. SSK başlangıcım 02.08.1996, prim günüm 5913. Ali AKÇAY
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün şartınız tamamlanmış ancak 01.05.2023 tarihinde 25 yıl şartınız, 01.05.2036 tarihinde de yaşınız tamamlanacak.
Bu durumda emekli olacağınız tarih 01.05.2036 olacaktır.
■ Sigorta girişim 1983, prim gün sayım 3150. Malulen emekli olabilir miyim? Kadir A.
Maluliyet için gerekli olan şartlar, 10 yıllık sigortalılık süresi, en az 1800 gün prim ödemek ve işe başladıktan sonra çalışma gücünü yüzde 60 ve üzeri kaybetmiş olmaktır. Eğer çalışma gücünüzü belirtilen oranda kaybetmişseniz maluliyet için sevk alabilirsiniz. Maluliyetten emekli olacaklarda yaş şartı aranmamaktadır.
■ 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005, ayrıca 1996'da çıraklık girişim var, etkisi olur mu? Cevdet K.
1996 yılındaki çıraklık okulundan aldığınız girişin emekliliğinize faydası olmaz. Yine bu süreleri borçlanma gibi bir durum şu anda söz konusu değil.
Ancak aynı sigorta sicil numarasını ömür boyu kullanabilirsiniz. Ayrıca bayanlarda doğum borçlanması yapacaklar için aranan ve birinci şart olan doğumdan önce tescili yapılmış olmak şartının oluşmasında işe yaramaktadır. Siz 2005 yılındaki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik, en az 4500 prim gün, 25 yıl ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.