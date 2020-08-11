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    • Ekonomi
    • 11.08.2020 10:53
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    • 11.08.2020 10:53
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    Güncel , araba, tarla dükkan! Son dakika ! İcradan ucuza daire fırsatı

    ... icra ilanlarını düzenli bir şekilde yayınlıyor. Piyasa fiyatının altına, daha ucuza mülk sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş icradan satılık ilanları yakından takip ediyor. , arsa, araba, dükkan, tarla gibi mülkler yatırımcılara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Son olarak yayınlanan ilanlar arasında Antalya Muratpaşa'da 125 bin liraya satışa çıkarılan 90 metrekare büyüklüğündeki daire fiyatıyla büyük ilgi çekti. Dairenin satış tarihi 6 Ekim olarak belirlendi. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı ve ilginizi çekebilecek bazı icradan satış ilanları...

    O ilimizde kaçırılmayacak fırsat! 125 bine 95 metrekare...

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son olarak yayınlanan ilanlar arasında Antalya Muratpaşa'da 125 bin liraya satışa çıkarılan 90 metrekare büyüklüğündeki daire fiyatıyla büyük ilgi çekti. Dairenin satış tarihi 6 Ekim olarak belirlendi.

    ANTALYA MURATPAŞA'DA 2+1 90 METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE DAİRE 125 BİN LİRAYA SATILIK

    Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    BURSA NİLÜFER'DE 6+1 360 METREKARE TRİPLEKS VİLLA İCRADAN SATILIK

    ANKARA ÇAYYOLU'NDA 4+1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DAİRE İCRADAN SATILIK

    İSTANBUL KAYABAŞI'NDA 111 BİN LİRAYA SATILIK DÜKKAN

    İSTANBUL MALTEPE'DE 3+1 113 METREKARE İCRADAN 650 BİN LİRAYA SATILIK

    MANİSA'DA 35 METREKARE DÜKKAN 350 BİN LİRAYA İCRADAN SATILIK

    SAKARYA KARASU'DA 507 METREKARELİK BAHÇE İCRADAN 253 BİN LİRAYA SATILIK

    Haberler Ekonomi Güncel icradan satılık ev, araba, tarla dükkan! Son dakika güncel icra ilanları! İcradan ucuza daire fırsatı
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