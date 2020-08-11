İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

Son olarak yayınlanan ilanlar arasında Antalya Muratpaşa'da 125 bin liraya satışa çıkarılan 90 metrekare büyüklüğündeki daire fiyatıyla büyük ilgi çekti. Dairenin satış tarihi 6 Ekim olarak belirlendi.

ANTALYA MURATPAŞA'DA 2+1 90 METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE DAİRE 125 BİN LİRAYA SATILIK

Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

BURSA NİLÜFER'DE 6+1 360 METREKARE TRİPLEKS VİLLA İCRADAN SATILIK

ANKARA ÇAYYOLU'NDA 4+1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DAİRE İCRADAN SATILIK

İSTANBUL KAYABAŞI'NDA 111 BİN LİRAYA SATILIK DÜKKAN

İSTANBUL MALTEPE'DE 3+1 113 METREKARE İCRADAN 650 BİN LİRAYA SATILIK

MANİSA'DA 35 METREKARE DÜKKAN 350 BİN LİRAYA İCRADAN SATILIK