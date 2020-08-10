60-70 ve 80 bin TL altı alabileceğiniz otomobil marka ve modelleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bu anlamda artan fiyatlar karşısında bütçesi az olanlar oto pazarlarını ziyaret ediyor. İkinci el araba piyasasında şu an düşük kilometresi olan araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Örneğin 50 – 100 bin lira arasında 10 yaşında bir araç bulmak neredeyse imkansız. Önceden yüksek kabul edilen 100 – 150 km bile şu an neredeyse sıfır araç olarak kabul ediliyor. Düşen faiz oranlarından kendisine pay çıkarmaya çalışan satıcılar, önceden 100 bin liraya sattığı bir otomobili iki katı fiyatına satabiliyor. Bizde sayfamızda cep yakmayan otomobilleri detaylandırdık.
İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşer?
Araba satışı yapan bayilerin, üretim olmadığı için alıcının sıfır araç talebini karşılayamaması ikinci el araçlarının fiyatlarını artırmasına neden oldu. Sıfır otomobil stoğunun olmadığını bilen vatandaş haliyle ikinci el otomobile yönelince, yeni fiyatlar karşısında şoke oldu. Fırsatçılıkta sınır tanımayan ikinci el araba satıcıları, "sıfır ikinci el arabalar" ilanı vererek satışlar yapmaya başladı. Aynı otomobilin sıfırı ile neredeyse aynı fiyatın ilana eklenmesi, vatandaşı çileden çıkardı. Vatandaşlar tüketici bayiden aynı aracın sıfırını bulmayınca, ikinci el araba satan bayilerden otomobil tedarik etmek istiyor. Bunun bedelini de nakit olarak çok ağır ödüyor.
İkinci el araba fiyatlarındaki ani artışın nedeni nedir?
İkinci el araba piyasasında şu an düşük kilometresi olan araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Örneğin 50 – 100 bin lira arasında 10 yaşında bir araç bulmak neredeyse imkansız. Önceden yüksek kabul edilen 100 – 150 km bile şu an neredeyse sıfır araç olarak kabul ediliyor. Düşen faiz oranlarından kendisine pay çıkarmaya çalışan satıcılar, önceden 100 bin liraya sattığı bir otomobili iki katı fiyatına satabiliyor. İhtiyacını hemen karşılamak isteyen tüketiciler yüzünden her geçen gün trafikte yaşlı ve güvensiz araçların artmasına neden oluyor.
80 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ
2004 2008 Fiat Punto Modelleri,
1996 2007 Renault Clio Modelleri,
1998 2007 Ranault Megane Modelleri,
1998 2006 Renault Laguna Modelleri,
2004 Nissan Micra Modelleri,
2005 2007 Ranaul Modus Modelleri.
2001 Toyoto Corolla Modelleri,
2004 2007 Fiat Palio Modelleri,
2005 Renault Symbol Modelleri,
2005 2007 Fiat Panda Modelleri,
2004 Peugeot, 206 Modelleri ,
70 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ
2004 2005 Citroen Modelleri,
2006 2008 model Fiat Albea Modelleri,
2004 2005 Chevrolet Kalos,
2000 2002 Fiat Brava Modelleri,
2001 Skoda Fabia Modelleri,
1999 2001 Fiat Bravo Modelleri,
1998 2000 Hyundayi Atos Modelleri,
2007 2014 Fiat Linea Modelleri,
1998 2000 Ford Ka Modelleri,
1999 2004 Fiat Marea Modelleri,
60 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ
Ford Focus 1.6. Gold Collectin,
BMW 3 Serisi 320i,
Hyundai Matrix 1.5 CRDİ GLS,
Renault Megane dCi Authentique,
Opel Corsa 1.3 CDTI,
Renault Clio 1.2 Extreme,
Vaolkwagen Golf 1.6 Comfottline,
Peugeot 206 1.4 HDİ X-Line,
Opel Vectra 1.6 Comfort,
Nissan Micra 1.2 Tekna
Citroen C-Elysee 1.6 HDİ Attraction
İkinci el otomobil alırken, motorda dikkat edilmesi gereken konular;
Mutlaka deneme sürüşü yapın. Sürüş esnasında çekiş sorunu olup olmadığını kontrol edin.
Motorun kolay çalışıp çalışmadığına bakın ve olağandışı seslere dikkat edin. Gürültülü bir motor, pahalı bir tamirat gerektiğine işarettir.
Egzoz dumanının rengine mutlaka dikkat edin. Gri veya renksizse normaldir, siyah veya maviyse bir sorun var demektir.
Fren pedalına 1 dakika boyunca basın. Pedalın 4 cm'den daha fazla inmemesi gerekiyor. Eğer iniyorsa, fren sisteminde bir bozukluk var demektir.
İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken hususlar
Rölantideki sarsıntısına bakın. Normalden fazlaysa ateşleme sisteminde veya yakıt sisteminde sıkıntı var demektir.
Egzozdan çıkan seslere dikkat edin ve olağandışı sesler var mı kontrol edin.
Mutlaka deneme sürüşü yapın. Sürüş esnasında çekiş problemi var mı kontrol edin.
El freninin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bunu aracı 1. vitese takıp, aracı yavaşça hareket ettirmeye çalışarak deneyebilirsiniz. Eğer araç hareket ederse, el freni çalışmıyor demektir.
Aynı şekilde, 1. vitesteyken frenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Sürüş halindeyken aracın sesini dinlemeye çalışın.
Dönüş yaparken akslardan ses geliyor mu kontrol edin. Tıkırtı geliyorsa bilin ki aks uçları aşınmıştır.
Düz bir yola geçin ve aracı sürerken ellerinizi direksiyondan çekin. Eğer direksiyon sağ sol yapıyorsa aracın rot ayarlarında sıkıntı var demektir.
Aynı şekilde düz bir yolda giderken hızlandığınızda direksiyon ve otomobil titriyorsa, lastiklerin balans ayarları bozulmuş demektir.
Yolda hızla giderken direksiyonu kullanmakta güçlük çekiyorsanız ya lastikler inmiştir ya da ön takımda sıkıntı vardır.
Aracı asla rot ve balans ayarı yaptırmadan almamalısınız çünkü ayar bozukluklarına genelde bozuk bir parça neden olmaktadır.
Aracınız yavaş bir hızla giderken tık tık sesleri çıkartıyorsa, süspansiyonda sıkıntı var demektir.
Test sürüşünüz sırasında aracın klimasını da kontrol edin. Hava kompresörü normalde çok az ses çıkarır. Sürüş anında eğer fazla ses çıkarıyorsa, klima sisteminde bir sıkıntı var demektir.
Son olarak, sakin bir yere geçip el freninizi çekin. Vitese geçirip yavaşça ayağınızı debriyajdan çekin. Normal şartlarda arabanızın istop etmesi gerekir. Etmiyorsa debriyajında bir problem var demektir.