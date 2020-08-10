Yeniakit Gazetesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre dün motorin fiyatlarına zam gelmişti. Motorine yapılan zam sonrası bugün de benzine zam yapılacağı bildirildi. Edinilen son dakika bilgilerine göre benzin fiyatlarına bugün gece yarısından itibaren 15 kuruşluk zam yapılacağı bildirildi. Zam sonrası İstanbul'da ortalama 5.66 TL'den satılan benzinin litresi 5.81'e yükselecek. İşte 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları... Peki Benzin ve motorin fiyatı Opet, BP, Shell en ucuz hangisinde satılıyor?
BENZİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?
İstanbul'da ortalama 5.66 TL'den satılan benzinin litresi 5.81'e yükselecek
MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ
Önceki gün gelen açıklamada motorine 16 kuruş zam yapılacağı açıklanmış ve zam bugünden itibaren geçerli olmuştu.
LGP 'YE ZAM YOK
Otogaza ise henüz zam gelmedi.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Benzin ve motorin fiyatları nasıl belirleniyor?
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereği akaryakıt bayileri, akaryakıt fiyatlarını belirleyici konumda değil. Pompa satış fiyatları dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor ve tavan fiyat olarak bayilere bildiriliyor. Bayiler de istasyonlarında dağıtıcısı tarafından bildirilen fiyattan ürün satışını gerçekleştiriyor ve bu fiyat içinde oluşan marjdan kendi sözleşmeleri doğrultusunda paylarını alıyor. Nakliye maliyetlerine bağlı olarak fiyatlar küçük değişiklikler gösterebiliyor.