Emekliye 3 maaş avans nasıl alınır? Bu yıl pek çok kazanım elde eden emeklilerin, gelirini artıracak, nakit desteği sağlayacak talepleri var. Bunlar arasında avans ön sıralarda yer alıyor. Emekliler, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor. Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, emekliler de 3 maaş faizsiz nakit desteği sağlanmasını talep ediyor. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.
36 AY TAKSİT
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, emekliler de 3 maaş faizsiz nakit desteği sağlanmasını talep ediyor. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.
Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 4 bin 500 liralık avans için emeklinin yapacağı geri ödeme aylık 125 lira olacak.
Emekliler bu yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı zam aldılar. Ocak ve Temmuz zamlarına bakıldığında kümülatif olarak toplam zam oranı yüzde 12.60'a çıkmış oldu.
Emekliler ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında da 1000'er liralık ikramiyelerini hesaplarında gördüler. Memur emeklileri için ise hem ocak hem de temmuz aylarında enflasyon farkı oluştu ve zamlarına eklendi.
Yaklaşık 13 milyon emekli Ocak ayında da yeni zamlarını alacak. Temmuz 2020 ile Aralık 2020 arasında oluşacak 6 aylık enflasyon emeklilerin zam oranını belirleyecek.
Emekliye ek zam! SSK ve Bağkur emekli ek ödemeleri kaç TL olacak? Kim ne kadar alacak?
Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü oranında oluyor. Maaş arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. Emekliler, yeni oranın yüzde 10 olmasını bekliyor.
'ORAN GÜNCELLENSİN'
Ek ödeme oranıyla ilgili müjde bekleyen emekliler, taleplerini TAKVİM'e, "Çalışanlara asgari geçim indimi olarak en az 220 lira verilirken, bizim ödememiz bunun altında kalıyor. Oranın güncellenmesini bekliyoruz" sözleriyle anlatıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık kazancı artacak. Emekliler, maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 382 liraya varan artış olacak.
6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek.
KİM NE KADAR ALACAK?
EMEKLİLİK İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR
20.12.1969 doğum tarihi, SGK giriş 3.6.1997, ne zaman emekli olurum? E.S.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.
01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995, ne zaman emekli olurum? Kurtça D.
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik varsa ve en az 7,5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.
1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? A. BEKTAŞ
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
01.09.1962 doğumluyum, 15.11.1987 tarihinde sigortaya giriş yaptım. 2075 günüm var. 01.06.2001 tarihinde Bağ-Kur'a geçtim. Ne zaman emekli olabilirim? N. UZUN
SSK kapsamındaki çalışmalarınız 01.06.2001 tarihinden öce ise ve yine bu tarihten sonra bağkur'a geçip ara vermeden devam ediyorsanız, bağkurdan 9000 prim gün ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Askerliği ödeyip 54 yaş 9000 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda 9000 prim günü tamamlayınca emekli olursunuz.
26.02.1975 doğumluyum. İşe giriş tarihim 01.10.1997, 7 yıl Bağ-Kur'luydum. Şu an sigortalı bir işte çalışıyorum. 3600 günü tamamlasam emekli olabilmem mümkün mü? Murat YILMAZ
İşe girişinize göre 3600 prim gün sayısı ile emekli olma imkanınız var. Çünkü işe girişiniz 09.09.1999 tarihinden önce. İşe başlangıcı bu tarihten önce olanların 3600 prim günle emekli olma imkanı var. Ancak 3600 gün devreye girdiğinde emeklilik yaşı uzar. Bunu açmak gerekirse, 01.10.1997 yılındaki girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise sadece 5 aylık askerlik borçlanıp ödeyerek 56 yaş ve 5825 prim gün şartına tabi olup emeklilik yaşınızı 1 yıl öne çekebilirsiniz. Bu durumda emekli olacağınız tarih 5825 prim gün şartını tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 26.02.2031 olacaktır. 3600 günden kısmi emekli olabilmek için en az 3.5 yıl 4/a (SSK) kapsamında çalışarak 60 yaşınızın dolacağı 2035 tarihini beklemeniz gerekmektedir. Görüldüğü gibi emeklilik primi düştüğünde yaş yukarı çıkıyor. Siz de tercihinizi buna göre yapmalısınız.
SSK girişim 01.02.2005, doğum tarihim 10.12.1979, primim 4000 gün. Ercan DURMUŞ
08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan erkekler 60 yaş, 7000 prim günden tam emeklilik; 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabidir. Bayanlar ise 58 yaş, 7000 prim günden tam emeklilik; 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabidir. 2000 sonrasında işe girenlerde tam emekli olabilmek için en az 7000, yaştan emekli olabilmek için 4500 prim gün gerekiyor.
01.03.1964 doğumluyum, 07.1986'da işe başladım, 2780 günüm var. Nuri KOÇ
3600 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.
25.09.1973 doğumluyum, 01.11.1995 SSK girişim, 6750 günüm var. 19 ay askerlik yaptım. Süleyman K.
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
İşe girişiniz askerden sonra ise 17.5 aylık askerlik ödeyip 54 yaşa tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerliği öderseniz 25.09.2027, ödemezseniz 25.09.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz.