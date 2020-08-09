"ESNAF EMEKLİ OLMAYI BEKLİYOR"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2000 öncesi esnaf ve sanatkârın emekli olmayı beklediğini açıkladı. Binlerce esnaf ve sanatkârın beklenti içinde olduğunu dile getiren Palandöken, "Çok sayıda esnafımız vergi ve oda kaydı dikkate alınarak emekli olmanın yolunu açacak yeni yasal düzenlemeyi bekliyor. Emeklilik şartlarını sağlayan ancak 2000'den önce Bağ-Kur kaydı olmayan esnafa vergi ve oda kaydı dikkate alınarak son kez geriye dönük borçlanma imkanı verilmeli" ifadelerini kullandı.

ANNEYE 6 YIL ASKERE 1 YIL

Kadınlar sigortadan sonra doğumları üç çocuk için borçlanarak yaparak 6 yıl yani 2760 gün prim kazanabiliyorlar. Eğer yaş ve yıl şartları tamamsa 6 yıl beklemeden erken emekli olabiliyorlar. Erkekler ise sigortadan önceki askerliklerini borçlanarak işe giriş tarihlerini geri çekebiliyor ve 1 yıl erken emekli olabiliyor. Ayrıca sigortadan sonraki askerliklerde borçlanılarak prim kazanılıyor. Yedek subaylar ise 12 aylık dönemin primini kullanabiliyor yıpranma ile 3 ay daha kazanıyor..

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN FORMÜLLER

Doğum borçlanması: Sigortalı olarak çalışan kadınlara özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkı ile erken emekliliğin perdeleri açılıyor.

Kadınların doğum borçlanması hakkından yararlanması için doğumun sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra gerçekleşmesi gerekir.

Doğumun canlı gerçekleşmesi gerekir. Doğumun öncesinde ve sonrasındaki istirahat süreleri de dahil olmak üzere her çocuk için 2 yıllık süre borçlanılabilir. İki doğumun ardışık ve aralarındaki 2 yıllık sürenin dolmamış olması halinde, ikinci doğumun 2 yıllık prim süresine aradaki zaman farkı da dahil edilir. Kadın sigortalıların en fazla 3 çocuk için toplam 6 yıllık borçlanma yapmasına imkan verilir.

Askerlik borçlanması: Sigortalı olarak çalışan erkeklere özel olarak tanınan askerlik borçlanması ile erken emeklilik planı devreye sokulur.

Erkeklerin askerlik borçlanması hakkından yararlanması için vatani görevini er, erbaş olarak yapması ya da yedek subaylık okulunda eğitim alması gerekir. Yedek subaylık okuluna hazırlık için geçirilen zaman da askerlik borçlanmasına dahil edilir.

Askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihi öne çekilebilir.

Askerlik borçlanması için ödenecek prim süresi tamamen askerlik süresiyle ilişkilidir. Askerlik süresinin tamamı ya da bir kısmı borçlanılabilir.

Askerlikten muaf olanlar askerlik borçlanması hakkından yararlanamaz.