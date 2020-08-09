Kıdem tazminatı, ekonomik yaşamda en fazla gündem olan konular arasında yer almaya devam ediyor. Hem işveren hem de çalışanlar kıdem tazminatıyla ilgili merak edilenleri araştırıyor. Kıdem tazminatı alabilmek için belirli şartlar aranıyor. 9 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar 3.600 gün primle kıdem tazminatı alabiliyor. 1999 sonrası emekli olanlar için bu yıl 7 bin prim günü dolmaya başladı. Ancak bu tarihten sonrası için şartlar farklılaşıyor. Son günlerde istifa edip tazminat nasıl alınır gibi sorulara yanıt aranıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl iki kez olmak üzere 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanıyor. 2020 yılı Temmuz ayında kıdem tazminatı tavanı 7.117 TL oldu. Buna göre, 2020'nin ilk yarısında 6.730 TL olan kıdem tazminatı tavanı 7.117 liraya çıkmış oldu..
ÖNCE SGK'DAN YAZI ALIN
İşçiler kendilerine tanınan bu hakkı usulüne göre kullanmalı. İşçiler bu durumlarını tespit eden yazıyı bağlı oldukları SGK il veya ilçe müdürlüklerinden alıp işverene verdikleri takdirde işveren bu kişilere kıdem tazminatı ödemek zorundadır. SGK gerekli kontrolleri yaparak kişinin emeklilik için gerekli yaş dışındaki diğer şartları tamamlamış olması halinde çalışana 'kıdem tazminatı alabilir' yazısı veriyor. İşverenin bu yazıyı kabul etmemesi veya kıdem tazminatı ödememesi mümkün değildir. Ancak işçi bu yazı olmadan istifa ederse tazminattan da, işinden de olur.
BU YIL TAMAMLANIYOR
İlk kez 9 Eylül 1999'da sigortalı olan bir kişi eğer bu tarihten sonra hiç ara vermeden çalışmışsa 7 bin gün prim şartını 9 Kasım 2018'de tamamlamış oluyor. 1999, 2000, 2001 yıllarında ilk kez sigortalı olup kesintisiz çalışan kişiler bu yıl 7 bin prim günlerini tamamlamış oluyor. Emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları sağlayıp kıdem tazminatı alınırken yalnızca son işyerinde geçirilen süre kadar tazminata hak kazanılır.
DOĞRU DEĞERLENDİRİN
Emeklilik için yaş dışındaki şartları sağlayarak kıdem tazminatı alabilmek için kişinin hem yaştan, hem de normal emeklilik koşullarına göre değerlendirme yapılması gerekiyor. Örneğin ilk kez 9 Eylül 1999'da sigortalı olmuş bir kadın, yaştan emeklilik için 25 yıl sigortalılık ve 4.500 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabiyken, normal emeklilik için ise 7 bin prim günü ve 58 yaş şartlarına tabi. İlk kez 9 Eylül 1999 tarihinde sigortalı olmuş bir erkek ise yaştan emeklilik için 4.500 prim günü, 25 yıl sigortalılık ve 60 yaş şartlarına, normal emeklilik için ise 7 bin prim günü ve 60 yaş şartlarına tabi.
KIDEMDE TAVAN 7.117 LİRAYA YÜKSELDİ
Ocak-haziran döneminde 6 bin 730 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere 7 bin 117 TL'ye yükseldi. Aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı da 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi. Bu rakam 2020'nin temmuz-aralık döneminde geçerli olacak.
KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI 2020 NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl iki kez olmak üzere 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanıyor. 2020 yılı Temmuz ayında kıdem tazminatı tavanı 7.117 TL oldu. Buna göre, 2020'nin ilk yarısında 6.730 TL olan kıdem tazminatı tavanı 7.117 liraya çıkmış oldu. 9 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanlar 3.600 gün primle kıdem tazminatı alabilirken, bu tarihten sonrası için şartlar daha ağır. 1999 sonrası emekli olanlar için bu yıl 7 bin prim günü dolmaya başladı. Tazminat hakkı için burada kritik tarih 9 Eylül 1999. Bu tarihten önce ilk kez çalışmaya başlayanlar için 15 yıl sigortalılık, 3.600 gün primle kıdem tazminatı alınabilirken, bu tarihten sonra ilk kez çalışmaya başlayanlar için şartlar daha ağır.
KIDEM TAZMİATI NEDİR?
Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır. Çalışan bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olmalıdır. Aynı kuruma bağlı farklı işyerleri için de bu şart geçerlidir.
Ayrıca çalışanın işten çıkarılmış olması da kıdem tazminatı alabilmenin şartlarından biridir. İşçi kendi isteğiyle yani istifasıyla ancak belirli sebeplerden dolayı kıdem tazminatına hak kazanabilir.
Öte yandan kıdem tazminatı işçileri ilgilendirir ve memurlar kıdem tazminatı alamazlar.
KIDEM TAZMİNATI KİMLERE VERİLİR?
Kıdem tazminatına hak kazanmanız için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olmanız gerekmektedir. Eğer kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamayacaksınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor.
Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabileceksiniz.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İşe başlama tarihinden itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işveren, işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ödenecek tutardan sadece damga vergisi (%0,759) kesintisi yapılmaktadır.
Örneğin, çalıştığınız işyerinde son aldığınız brüt ücret 3 bin 500 liraysa, ve işyerinde 5 yıldır çalışıyorsanız ve işten çıkartıldıysanız; kıdeminiz 17 bin 500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.