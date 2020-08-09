AHaber CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisi açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Günlük 110 hastaya kemoterapi tedavisi uygulanacak.

Sağlık personeline dahi maske, tulum temin edemeyen ülkeler oldu.

Özellikle yaşlı bakım evlerinden yansıyan görüntüler bir ibret, utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır.

Türkiye olarak biz de bu süreçte sağlık sistemimizi test etmekte güçlü ve zayıf yönlerimizi görme imkanı bulduk.

Aslında muhalefet modern sağlık kuruluşundan ne anladığını meşhur Sahra hastanesi skandalıyla ifşa etmiştir.

Ayrıntılar geliyor...