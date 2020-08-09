Bu yıl pek çok kazanç elde eden emekliler, yeni müjdeler bekliyor. Emekli Memur-Sen'in, maaş artışından ücretsiz ulaşıma, eş-çocuk yardımından ek ödemelere kadar pek çok talebi var... Ayrıca emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sağlanan avans imkanının benzerinin mevcut emeklilere de sunulması gündemde. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş yani en az 4 bin 500 lira avans alabilecek. Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, emekliler de 3 maaş faizsiz nakit desteği sağlanmasını talep ediyor.
SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye yeni kazanç!
● Emeklilerimizin çalışanlar ile arasındaki maaş farkı kapatılsın.
● Kamu görevlilerinin fiilen çalıştıkları dönemde bordrolarında var olan 'ek ödeme' de dahil emek verilen dönemde maaşa eklenen unsurlar, emekli maaşına da yansıtılsın.
● Memurların emekli ikramiyesi hesabı yapılırken tam hizmet yılı hesaba katılıp, ay ve gün hesabının dahil edilmemesinden doğan 1 ay ile 11 ay arası kayıp giderilsin.
● Yılda iki defa ödenen bayram ikramiyesi, gösterge rakamına bağlansın ve maaşlara yapılan artış kadar artış yapılması sağlansın.
● Emeklilerden fiilen çalışabilecek güç noktasında ve fikri zeminde bilgi birikimi müsait olanlar gerek kendi alanları gerekse faydalı olabilecekleri uygun alanlarda istihdam edilsin.
● Emekliler sendika kursun.
● Yaşa bakılmaksızın tüm emekliler toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalansın.
● Eş ve çocuk yardımı emeklilere de verilsin.
● Öğrenim hayatına devam eden çocuğu olan emeklilere, çocuk yardımı ödemesi yapılsın.
● Dünyada yeni bir terminoloji olan 'Aktif Yaşlanma' kavramı ülkemizde de hayata geçirilerek emeklilerin daha sağlıklı bir emeklilik dönemi geçirmeleri sağlansın.
351 TL EŞ YARDIMI
Memurlara ödenen aile yardımı emeklilere de uygulanırsa, çalışmayan eş için aylık 351,09 lira ödenecek. Çocuk başına yapılacak aylık ödeme de 38,62 lira olacak.
Emekliye 3 maaş avans | En az 4 bin 500 lira alınabilecek...
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sağlanan avans imkanının benzerinin mevcut emeklilere de sunulması gündemde. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş yani en az 4 bin 500 lira avans alabilecek.
36 AY TAKSİT
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, emekliler de 3 maaş faizsiz nakit desteği sağlanmasını talep ediyor.
Eğer talepler hayata geçerse, emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.
Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 4 bin 500 liralık avans için emeklinin yapacağı geri ödeme aylık 125 lira olacak.
Emekliler bu yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı zam aldılar. Ocak ve Temmuz zamlarına bakıldığında kümülatif olarak toplam zam oranı yüzde 12.60'a çıkmış oldu.
Emekliler ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında da 1000'er liralık ikramiyelerini hesaplarında gördüler. Memur emeklileri için ise hem ocak hem de temmuz aylarında enflasyon farkı oluştu ve zamlarına eklendi.
Yaklaşık 13 milyon emekli Ocak ayında da yeni zamlarını alacak. Temmuz 2020 ile Aralık 2020 arasında oluşacak 6 aylık enflasyon emeklilerin zam oranını belirleyecek.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Ali Bey, ben 1996 yılında Bağkura başladım. 2001 yılına kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım. Parça parça da olsa yaklaşık 8 yıllık SSK kapsamında çalışmam var. Son iki yıldır da isteğe bağlı ödedim. İsteğe bağlı ödemem ya da bağkurlu olarak ödemem SSK'dan emekli olmama engel mi? R. SEVİNÇ
Sayın Okurum, sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit dilecekse son yedi yıl en fazla nereye prim ödemişse o kurumdan emekli olur. Bu kanun 01.10.2008 tarihinden önce işe başlamış olanlarda geçerlidir.
Sizde 1996 yılındaki girişinizden dolayı bu mevzuata tabisiniz. Bakıldığında sizin prim ödenmiş olan son yedi senede en fazla ödediğiniz prim SSK kapsamındadır. Dolayısı ile emekli olunacak kurum SSK'dır. Tekrar bunun bozulması için farklı kurumdan en az 1260 gün yani 3,5 yıl ödenmesi gerekir ki diğer kurumun emeklilik şartına tabi olunsun. Bu durumda son iki yılı yani 720 günü farlı kuruma prim ödeyerek geçirmeniz SSK'dan emekli olmanıza engel değildir. Bir sorun çıkmaz. 01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlarda ise; toplamda hangi kuruma en fazla prim ödenmişse o kurumdan emekli olunabilecektir. 3,5 yıl şartı ortadan kalkmıştır.
21.06.1993 işe giriş tarihim, prim gün sayısı 3200 gün, 3'üncü derece engelli raporum ve vergi indirimim var. Ne zaman ve kaç yaşında emekli olurum? R.Pala
Sayın Okurum, vergi indirimi raporu olanlar işe başlangıç tarihlerine göre yaş şartı aranmadan sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilmektedirler. Siz işe giriş tarihiniz ile üçüncü derece vergi indiriminize göre 16 yıl ve 3760 prim gün şartlarını tamamlayarak emekli olabilirsiniz. 16 yıl sigortalılık şartınız tamamlanmış ancak 3760 prim gününün tamamlanması için 560 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir.
Prim gün sayınızı tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.