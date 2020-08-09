Sahibinden en ucuz sıfır otomobiller! 120.000 TL altı sıfır faizli kampanyalı en ucuz sıfır arabalar fiyatları ve modeller...

Sahibinden en ucuz sıfır otomobiller vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Bu anlamda taşıt kredilerinin düşmesinin ardından satışlarda oldukça arttı. Koronavirüs salgınından bu yana, haklı olarak, kimse artık toplu taşıma araçlarını kullanmak istemiyor. Çünkü toplu taşıma araçları virüsün en sık yayılma imkanı bulduğu yerlerin başında geliyor. Bu nedenle herkes uzun bir süredir araba fiyatlarını araştırmaya koyulmuş durumda. Öncelikle aracı alırken size verilecek bazı belgeler var. Artık çoğu galeri bu belgeleri sizin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. İşte 110.000 altı sıfır faizli kampanyalı en ucuz sıfır arabalar fiyatları ve modeller... son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
2020 AĞUSTOS AYI EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!
EN UCUZ SIFIR ARAÇ MODELLERİ
Sizler için en ucuz 2020 model sıfır araç modellerini bir araya getirdik. İşte araç listesi;
Volkswagen Polo 147.700 lira
Toyota Corolla 161.800 lira
Fiat Panda 103.900 lira
Renault Symbol 115.250 lira
Honda Civic 197.600 lira
Nissan Micra 144.100 lira
Alfa Romeo Giulietta 253.900 lira
Dacia Logan MCV 118.400 lira
Seat Ibiza 166 bin lira
DACİA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 2020 Ağustos ayı fiyatı 145.100
Stepway Turbo 90 bg Easy-R 2020 Ağustos ayı fiyatı 127.100
Ambiance Turbo 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 118.400
Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg - 5 Koltuklu 2020 Ağustos ayı fiyatı 169.700
Ambiance 1.5 dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 126.900
Ambiance 1.5 Bmue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 112.900
RENAULT 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 121.000
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 110.900
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 115.400
Megane HB Touch 1.3 Tce EDC 140 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 200.900
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 164.500
Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC 2020 Ağustos ayı fiyatı 267.900
Talisman Touch 1.3 TCe EDC 160 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 292.900
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 115.250
Cargo Maxi Joy 1.5 Blue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 132.900
5+1 Multix Grand Confort 6 m3 2.0 Energy dCi 145 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 208.900
L1H1 8 m3 150 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 182.100
L2 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 186.100
HYUNDAI 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 126.750
İ20 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Ağustos ayı fiyatı 155.100
Elentra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style Ağustos ayı fiyatı 160.766
1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 173.550
1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4x2 (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 257.700
HONDA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Civic Sedan1.6L Dream 2020 Ağustos ayı fiyatı 197.600
Honda Civic HB 1.5L Sport 2020 Ağustos ayı fiyatı 209.400
Honda Civic Type R GT 2020 Ağustos ayı fiyatı 500.000
Yeni CR-V 1.5 L Elegance 2020 Ağustos ayı fiyatı 314.000
Yeni HR-V 1.5L Exculusive 2020 Ağustos ayı fiyatı 256.00
Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gerekenler
Öncelikle aracı alırken size verilecek bazı belgeler var. Artık çoğu galeri bu belgeleri sizin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları dikkatlice incelemeniz sizin için faydalı olacaktır. Satın almayı düşündüğünüz arabanın sıfır ya da ikinci el olması ne tamamen avantajlı ne de tamamen dezavantajlıdır. Zira her iki satın alma modelinin de kendine göre olumlu ve olumsuz yönleri vardır.
Taşıt Kredisi Kullanımında Artış Var!
Yapılan araştırmalara göre, sıfır araba alırken taşıt kredisi kullanma oranı yüzde 6 artarak yüzde 46'dan yüzde 52'ye yükseldi. Bu artış premium araç alımında daha fazla gözlendi. Bir önceki yılda premium araç alımda taşıt kredisi kullananların oranı yüzde 39'du. Bu yıl bu oran yüzde 57 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Premium segment araçları tercih edenler taşıt kredilerinin 36 ay vade ile ödemeyi tercih ediyor.Sıfır araba alımında kullanılan taşıt kredisinin yüzde 66'sı krediyi markanın finans kuruluşundan kullanıyor.Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen sifiraracal.com'un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.
Erkekler D Kadınlar B Segmentini Tercih Ediyor
Araştırmaya katılanların yüzde 45'i D segmentinde bir otomobil sahibi olmak istiyor. Lüks C hatchback otomobile sahip olmak isteyenlerin oranı ise yüzde 13. Kadınların büyük bir çoğunluğunun tercih ettiği otomobil segmenti ise B hatchback. Kadınlar bu sınıfı teknolojik, pratik ve küçük olduğu için tercih ediyor.
Araba Alırken Erkekler Çocuklarına Kadınlar İse Eşlerine Sormaktadır
Sıfır araba alanların tercihlerini etkileyen etkenlerde araştırma konusu olup araştırılmış. Araştırmalara göre kadınlar araba alırken eşlerine soruyor. Erkeklerin araba tercihlerinde ise çocuklarının seçimleri etkin oluyor. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre ise; sıfır araba alan her 2 kişiden biri aksesuar satın almıyor. Aksesuar alanların ise; yüzde 26'sı boya koruma, yüzde 17'si orijinal aksesuar ve yüzde 9'u oto kuaför satın alıyor.
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