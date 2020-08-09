Sahibinden en ucuz sıfır otomobiller! 120.000 TL altı sıfır faizli kampanyalı en ucuz sıfır arabalar fiyatları ve modeller...

Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gerekenler

Öncelikle aracı alırken size verilecek bazı belgeler var. Artık çoğu galeri bu belgeleri sizin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları dikkatlice incelemeniz sizin için faydalı olacaktır. Satın almayı düşündüğünüz arabanın sıfır ya da ikinci el olması ne tamamen avantajlı ne de tamamen dezavantajlıdır. Zira her iki satın alma modelinin de kendine göre olumlu ve olumsuz yönleri vardır.

Taşıt Kredisi Kullanımında Artış Var!

Yapılan araştırmalara göre, sıfır araba alırken taşıt kredisi kullanma oranı yüzde 6 artarak yüzde 46'dan yüzde 52'ye yükseldi. Bu artış premium araç alımında daha fazla gözlendi. Bir önceki yılda premium araç alımda taşıt kredisi kullananların oranı yüzde 39'du. Bu yıl bu oran yüzde 57 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Premium segment araçları tercih edenler taşıt kredilerinin 36 ay vade ile ödemeyi tercih ediyor.Sıfır araba alımında kullanılan taşıt kredisinin yüzde 66'sı krediyi markanın finans kuruluşundan kullanıyor.Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen sifiraracal.com'un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.

Erkekler D Kadınlar B Segmentini Tercih Ediyor

Araştırmaya katılanların yüzde 45'i D segmentinde bir otomobil sahibi olmak istiyor. Lüks C hatchback otomobile sahip olmak isteyenlerin oranı ise yüzde 13. Kadınların büyük bir çoğunluğunun tercih ettiği otomobil segmenti ise B hatchback. Kadınlar bu sınıfı teknolojik, pratik ve küçük olduğu için tercih ediyor.

Araba Alırken Erkekler Çocuklarına Kadınlar İse Eşlerine Sormaktadır

Sıfır araba alanların tercihlerini etkileyen etkenlerde araştırma konusu olup araştırılmış. Araştırmalara göre kadınlar araba alırken eşlerine soruyor. Erkeklerin araba tercihlerinde ise çocuklarının seçimleri etkin oluyor. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre ise; sıfır araba alan her 2 kişiden biri aksesuar satın almıyor. Aksesuar alanların ise; yüzde 26'sı boya koruma, yüzde 17'si orijinal aksesuar ve yüzde 9'u oto kuaför satın alıyor.

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