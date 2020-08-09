2. el araba fiyatları düşecek mi? Koronavirüs sürecinden en çok olumsuz etkilenen alanların başına otomotiv sektörü yer alıyor. Sıfır araçların piyasaya sürülmemesi sonrasında ikinci ele talep artıyor. Ancak ikinci araç fiyatlarınında istenilen düzeyde olmaması ÖTV beklentisi oluşturuyor. Araba fiyatlarının ne zaman düşeceği sorusunun yanıtı aranıyor. Kredi faizlerinin ucuzladığı ve pandemi endişesinin yaygınlaştığı bu dönemde yeni bir araba satın almak isteyenler ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Bir süredir yükseliş gösteren 2. el araç fiyatları ne olur diye araştırma yapılıyor. Uzmanlar; fiyat artışını talebin fazla, arzın da az olmasına bağlıyor. Peki, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşer? İşte tüm detaylar…
İkinci el araba fiyatları düşer mi?
Uzmanlar tarafından araç bulunurluğunun artacağı ve fiyatların normal seyrine geleceği tarih olarak Eylül ayı işaret ediliyor. Fiyat dengelenmesinin Eylül ayını bulabileceği konuşulurken ülke dinamikleri nedeniyle kesin bir durumdan bahsetmek de mümkün olmuyor.
Sıfır araçlardaki düşük faizli kampanyaların devam ettirilmesi de otomotiv sektörü adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Şu an araba alınır mı 2020 yılının en belirsiz soruları arasında yer alıyor. Bazı vatandaşlar ikinci el araçları bir yatırım aracı olarak görürken bazı vatandaşlar da bütçelerine uygun olan aracı bulamamaktan şikayet ediyor.
2. el araç fiyatları düşecek mi?
2. el araba fiyatları 2020 ile ilgili açıklama yapan Galerici Ahmet Yurtlu, ikinci el araç fiyatları düşer mi sorusuna yanıt olabilecek beklentilerini de belirtti. İkinci el araç fiyatları 2020 ile ilgili olarak %15 gibi bir artışın da öngörüldüğünü söylenen Yurtlu, kısa vadede araba satın almak isteyenlerin hızlı davranması gerektiğini dile getirdi. 2. el araba fiyatları düşecek mi sorusuna bazı çevrelerden sürekli olumlu cevap geliyor olsa da her ay fiyat artışının devam ettiğini ekledi.
Manidar bir durumun yaşandığını söyleyen Yurtlu, sattıkları aracı 1 hafta sonra aynı fiyata alamadıklarına değindi. Bu işin ticaretini yapanların da sattıkları malı yerine koyamadığını belirten Yurtlu, 2. el araç fiyatları ne olur konusunda %10 ile %15 civarı bir artışın devam edeceğini ve kışa kadar artışların süreceğini öngördüklerini dile getirdi. 2. el araç fiyat artışı üzerinde piyasaya sıfır araç girişinin olmamasının büyük bir etkisinin bulunduğunu söyleyen Yurtlu, sıfır araç beklemek istemeyenlerin ikinci elde talebi arttırdığını ve bu nedenle bir süre daha artışın devam edeceğini ekledi.
En ucuz ikinci el otomobil modelleri
2017 model Peugeut 301
2017 model Dacia Sandero
2010 model Honda City
2011 model Honda Jazz
2011 model Hyundai Accent Era
2016 model Fiat Linea
2012 model Chevrolet Cruze
2012 model Chevrolet Aveo
2016 model Citroen Citroen C Clysee
İkinci el otomobil alırken nelere bakılmalı?
Prof. Dr. Bilgin,"İkinci el otomobil alırken kilometreye bakmaktan ziyade aracın dış aksamına, kaportaya bakmak daha mantıklıdır.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makina Mühendisliği Otomotiv Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Bilgin, ikinci el otomobil alırken kilometreye bakmaktan ziyade aracın dış aksamına, kaportaya bakmanın daha mantıklı olduğunu söyledi.
Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüz teknolojisinde otomobildeki motorların çok gelişmiş olduğunu ve ömürlerinin uzun olduğunu ifade etti.
İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken bazı özellikler olduğunu vurgulayan Bilgin, "İkinci el araç alırken motorundan, aracın yaptığı kilometreden çok diğer aksamlarına bakmak gerekir" dedi.
Yeni nesil araçların artık çok daha fazla kilometre yapabildiğini kaydeden Bilgin, "İkinci el araç alırken kilometreye bakmaktan ziyade aracın dış aksamına, kaportaya bakmak daha mantıklıdır. Yeni nesil motorlu araçlarda 100 bin kilometreler çok da büyük rakamlar değil. Yani bakımları zamanında ve yerinde yapılmış araçların motorlarının yapmış olduğu kilometre çok önemli değildir, alırken kaportası daha önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.