İTİRAZ EDİN TAKİBİ DURSUN

Kredi alırken ya da kredi kartı anlaşması yaparken imzaladığınız sözleşmelere dikkat edin. Maaşa haciz konulacağıyla ilgili bir madde varsa bankayla görüşmenizde fayda var. İcra daireleri emeklinin yazılı rızası yoksa haciz taleplerini reddediyor. İcra takibi başlatılırsa icra dairesine gidip emekli olduğunuzu belirtip itiraz edin, takip durdurulacaktır

BANKA BLOKE EDEMEZ

Bazı durumlarda, bilhassa kredi kart borçlarında eğer aynı bankadan maaş alınıyorsa ilgili banka maaşın tamamını bloke edebiliyor. Ancak bankanın böyle bir hakkı ve yetkisi bulunmuyor. Borçlu ve ailesinin geçinmeleri için gerekli miktar düşüldükten sonra haciz yapılması gerekiyor. Birden fazla haciz var ise sıraya konuyor. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemiyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'un 93'üncü maddesi gereğince bu durum, sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez şeklinde belirlenmiştir. Daha fazla bilgi almak için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616-1.htm linkini tıklayabilirsiniz.

Bu maddeye göre belirtilenleri kısaca emekli maaşının haczedilmesi, yasalara göre emekli olan kişinin onayı alınmadan mümkün değildir şeklinde özetleyebiliriz. Peki, hangi durumlara haciz işlemi gerçekleştirilebilir?