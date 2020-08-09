Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar son dönemlerde hükümetin eyt konusunda yeni bir çalışması olup olmadığını merak ediyorlar. Özellikle corona virüs ile mücadele sürecinde yaşanan zorluklar kapsamında konunun tekrar ele alınması bekleyen EYT'liler için son gelişmeleri haberimizde aktarıyoruz. Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar hükümetinm EYT alanında atacakları adımları merak ediyorlar. 2019 yılının son dönemlerinde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemde Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından ele alınan EYT Yasası için çok net açıklamalar yapılmıştı. Bu açıklamalarda yasanın çıkmayacağı ifade edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya son noktayı koymuştu.
EYT YASASI İÇİN SÜRPRİZ GELİR Mİ?
Corona virüs ile mücadele sürecinde eyt konusu TBMM gündemine geldi. Verilen bir kanun teklifi ile eyt yasasının çıkması talep edildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda ise emeklilikte yaşa takılan vatandaşların bu süreçte yaşadıkları sorunlara ilişkin bilgiler verildi. EYT'li vatandaşların gençsin diye emekli olamadıkları ancak yaşlısın diye de iş bulamadıklarının belirtildiği kanun teklifinde bu alanda adım atılması istendi.
Bu konuda AK Parti'den bir adım bekleyen EYT'li vatandaşlar için ise henüz bu konuda bir adım gelmedi. Çok sayıda alanda destek programı açıklanırken bu programlar gelir düzeyine göre belirlendi. EYT'li vatandaşlar bu alanda kendileri adına bir düzenleme talep ederken yasasının çıkmasını talep ediyorlar.
AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI
Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
EYT SORU ÖNERGESİNE CEVAP GELDİ
Daha önce EYT soru önergelerine cevap gelmemişti. Bakan Selçuk, Gürer 'in bu sorusuna şu şekilde cevap verdi:
5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun yürürlük tarihinden öcne sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları mülga 506 sayılı sosyal sigortalar kanuınu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar sosyal sigortalar kurumu kanunu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti emekli sandığı kanunundaki hükümlere göre belirlenmekte, sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve sosyal güvenlik kurumundna yazılı istekte bulunma koşullarının birlikt eyerine getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu koşulların herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalıya aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, emeklilik sistemlerinde yaş şartı, 8.9.1999 tarihinde 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunda yapılan düzenlemeyle 58 ve 60 olarak belirlenmiş ancak sigortalıların yapılan değişiklikten hemen etkilenmemeleri için kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. 5510 sayılı kanunda yaş şartı 58 ve 60 olarak belirlenmekle birlikte, yine kademeli geçiş süreci ön görüleerek yaş şartı kademeli olarak 65'e yükseltilmişti.
ERKEKLER 46 KADINLAR İSE 39 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili açıklamalarından sonra binlerce EYT'linin emeklilik hayali ortadan kalkmış gibi gözükse de hükumetin EYT ile ilgili flaş bir adım atabileceği konuşuluyor. EYT'liler bir an önce mağduriyetlerinin ortadan kalkmasını isteyip EYT düzenlemesinin meclise sunulup kabul edilmesini ve yasalaşmasını bekliyor. EYT'lilerin eğer istekleri kabul edilirse kadınlar 39 yaşında, erkekler ise 46 yaşında emekli olabilecek.