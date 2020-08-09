İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak ve İŞKUR'a kayıtlı olmak

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, (takvim.com.tr) suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

7-Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

8-Adayların, talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

9-İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.

10-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11- Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.