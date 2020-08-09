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    • Ekonomi
    • 09.08.2020 08:56
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    • 09.08.2020 08:57
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    En az ilkokul mezunu Günlük 90 aylık 2.700 TL ile SGK'lı sigortalı iş müjdesi! İşte 'dan başvuru şekli ve şartları

    günlük 90 TLkarşılığında kursları açıyor. Kursiyerlere kurs sonunda iş bulma garantisi sunuyor. Ayrıca kursiyerler kurs boyunca günlük ücret alıyor. İŞKUR kapsamında açılan programlar arasında yer alan MEK ve İEP bünyesinde kurs görmek isteyen adaylar ilk olarak açılan kurslarda farklı alanlar yönelik hem eğitim almakta hem de adaylar kurs sonunda edilmektedir. İlgili İEP ve MEK kurslarına ilişkin ilanlara başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx adresinden gerçekleşmekte olup kurs numarasını girerek ilgili ilana ulaşmak ve başvuru yapmak mümkündür. İşte İŞKUR'dan başvuru şekli ve şartları...

    İş arayanlara İŞKUR'dan günlük 90 TL-işte başvuru şekli

    İŞKUR personel alımları yaparken bununla beraber MEK ve İEP kursları ile işsiz vatandaşlara günlük 90 lira veriyor. Bu bağlamda İŞKUR bununla birlikte kendi bünyesinde başlattığı çeşitli programlar aracılığı ile de kişilerin istihdam edilmesine katkıda bulunmakla beraber yeni yayınladığı programda ise adaylar günlük 85 TL'ye kurs kapsamında ücret almakta ve daha sonrasında da ilgili alanda istihdam edilmektedir. İş başlangıcında eğitim ve meslek edindirme kursları kapsamında hem istihdam edilmekte bununla beraber eğitim görmektedir. İlgili İEP ve MEK kurslarına ilişkin ilanlara başvurular https://esube.Iskur.Gov.Tr/Kurs/KursOnAir.Aspx adresinden gerçekleşmekte olup kurs numarasını girerek ilgili ilana ulaşmak ve başvuru yapmak mümkündür.

    Başvuru Şartları

    İŞKUR kapsamında açılan programlar arasında yer alan MEK ve İEP bünyesinde kurs görmek isteyen adaylar ilk olarak açılan kurslarda farklı alanlar yönelik hem eğitim almakta hem de adaylar kurs sonunda istihdam edilmektedir. Bu noktada adayların başvuru yapmak için sağlaması gereken şartlar arasında Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, İşverenin aradığı özel şartları taşımak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, Emekli olmamak şartları yer almaktadır.

    Başvuru Şekli

    İlgili İEP ve MEK kurslarına ilişkin ilanlara başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx adresinden gerçekleşmekte olup kurs numarasını girerek ilgili ilana ulaşmak ve başvuru yapmak mümkündür.

    İŞKUR BAŞVURU ŞEKLİ

    İlgili kadrolara başvurular için adaylardan en az ilköğretim şartını sağlama, ilana göre değişmekle birlikte ilgili meslekte istenilen sertifikalara sahip olma, ilanın yayınlandığı yerde ikamet ediyor olma şartını sağlama, ilgili alanda en az tecrübe şartını sağlama, ilana göre değişmekle birlikte ilgili yaş aralığında yer alma gibi özel şartların yanında genel alım şartlarını sağlaması da istenmektedir.

    Türk vatandaşı olmak,

    Firmaların talep ettiği yaş aralığında bulunmak,

    Güvenlik görevlisi sertifikası, silah taşıma sertifikası gibi ilana göre değişen sertifikalara sahip olmak,

    Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi olmamak,

    Talep edilen eğitim şartını sağlamak,

    İlgili ilanın geçtiği yerde ikamet etme şartını sağlamak,

    Pozisyonlarda talep ediliyor ise en az eğitim şartını sağlamak,

    Kamu haklarından mahrum olmamak,

    Güvenlik soruşturması temiz çıkmak şartlarını sağlaması istenmektedir.

    EN FAZLA İŞÇİ ALIMI YAPILAN MESLEK GRUPLARI

    Beden İşçisi (Genel) 8903

    Temizlik Görevlisi 1914

    Makineci (Dikiş) 1631

    Kasiyer 1338

    Satış Danışmanı / Uzmanı 1228

    Garson (Servis Elemanı) 989

    Konfeksiyon İşçisi 792

    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 677

    Turizm Ve Otelcilik Elemanı 609

    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 529

    Aşçı 508

    Diğer Satış Nezaretçileri 484

    Şoför-Yük Taşıma 460

    Reyon Görevlisi 457

    Paketleme işçisi 427

    Bulaşıkçı (Stevard) 358

    Pazarlamacı 332

    Ütücü 330

    Elektrikçi (Genel) 315

    Ambar/Depo Görevlisi 282

    Aşçı Yardımcısı 277

    Kalite Kontrolcü 263

    Dokuma Konfeksiyon Makineci 261

    Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 259

    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 253

    Forklift Operatörü 222

    Sekreter 218

    Satış Temsilcisi / Plasiyer 217

    CNC Torna Tezgâhı Operatörü 215

    Ayakçı (Tekstil) 209

    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 203

    Kesimci (Konfeksiyon) 197

    Beden İşçisi (Temizlik) 194

    Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) 194

    Muhasebeci 183

    Makine Mühendisi 177

    Mutfak Görevlisi 170

    Elektrik Teknisyeni 167

    Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 167

    Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 161

    Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 161

    Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) 151

    Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Makine ile) 147

    Ayakkabı İmalatçısı 145

    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 142

    Mermer İşçisi 140

    Sevkiyat Görevlisi 138

    İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI

    1- Türk vatandaşı olmak.

    2- 18 yaşını tamamlamış olmak ve İŞKUR'a kayıtlı olmak

    3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, (takvim.com.tr) suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    4- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

    5- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

    6- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

    7-Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

    8-Adayların, talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

    9-İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.

    10-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

    11- Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.
    Haberler Ekonomi En az ilkokul mezunu Günlük 90 aylık 2.700 TL ile SGK'lı sigortalı iş müjdesi! İşte İŞKUR'dan başvuru şekli ve şartları
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