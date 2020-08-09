36 AY TAKSİT

Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, emekliler de 3 maaş faizsiz nakit desteği sağlanmasını talep ediyor.

Eğer talepler hayata geçerse, emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.

Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 4 bin 500 liralık avans için emeklinin yapacağı geri ödeme aylık 125 lira olacak.

Emekliler bu yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı zam aldılar. Ocak ve Temmuz zamlarına bakıldığında kümülatif olarak toplam zam oranı yüzde 12.60'a çıkmış oldu.

Emekliler ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında da 1000'er liralık ikramiyelerini hesaplarında gördüler. Memur emeklileri için ise hem ocak hem de temmuz aylarında enflasyon farkı oluştu ve zamlarına eklendi.

Yaklaşık 13 milyon emekli Ocak ayında da yeni zamlarını alacak. Temmuz 2020 ile Aralık 2020 arasında oluşacak 6 aylık enflasyon emeklilerin zam oranını belirleyecek.