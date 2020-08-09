Dar gelirlilere geliri olmayanlara fakirlere yardım eden kurumlar başvuru yolları nedir? İşte tüm detaylar

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIMLARI

Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığınca parasal durumu yetersiz olan ailelere Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca haneye 1000 TL ödemeler yapıldı. Bakanlık tarafından açıklaması yapıldı. Bu sosyal yardımların müracaatları e-devlet üzerinden yapılacak. Maddi açıdan yardıma muhtaç olan ve hiç bir gelire sahip olamayan ailelerin mahalle muhtarları tarafından belirlenmesi ve hemde bu ailelerin denetimden geçmesi neticesinde yardıma muhtaç olduğu tespit edilir.

Mahalle muhtarları ve bakanlıklar tarafından belirlenen ailelere her ay düzenli şekilde maaş yardımı yapılmaktadır. 2022 sayılı kanun kapsamında düzenli şekilde her ay sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlardan yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL koronavirüs sosyal yardım yapıldı. salgın dönemimde bakanlık tarafından sosyal yardımlar 3 faz biçiminde yapılacak. Hiçbir kurumdan yardım alamayan ihtiyaç sahiplerine talep bazında gerçekleştirilecek olan sosyal yardımın ödemesine müracaatlar e-devlet üzerinden yapılabilecek.