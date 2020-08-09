BİM 11 ve 14 Ağustos 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın BİM aktüel kataloğunda televizyondan mobilyaya, elektrikli ev aletlerinden züccaciyeye, gıdadan yemek takımına kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. 11 - 14 Ağustos 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin arasında ; Dijitsu 42" FHD Uydu Alıcılı TV, Çok Amaçlı Dolap, 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık, Fakir Şarjlı El Süpürgesi, Kulaküstü Kablosuz Kulaklık, Smart Saat, Tefal Baskül, Desenli Gaz Lambası, Sinek Uzaklaştırıcı Pervane, Fakir Rahpsody Blender Seti, Emsan 6 Parça Kombi Saklama Seti, Akel Katmer ve Gözleme Sacı, Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası, Kütahya Porselen Kupa 2'li, Piccolo Mondi Oyuncak Yazar Kasa, Karma Hikaye Kitapları, Erkek Bermuda Şort ve çok daha fazla üründe büyük indirim fırsatı yer alıyor. İşte BİM haftanın aktüel ürünler kataloğu..
BİM 11 AĞUSTOS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Aloe Vera Jel 300 ml 19,90 TL
Shela Vücut Parfümü 180 ml 9,95 TL
Çam Sakızı Ağda 240 gr 5,50 TL
Blenior Ağda Bezi 10m 5,50 TL
Bikini Bölgesi Tıraş Bıçağı 3,95 TL
Golden Rose French Manikür Oje Seti 3'lü 11,90 TL
Makyaj Aksesuar Seti 5'li 19,90 TL
Ultra Esnek Led Ayna 39,90 TL
Asetonsuz Oje Çıkarıcı Mendil 10'lu 3,95 TL
Golden Rose Maskara 13,90 TL
Naturalove Choker Kolye 4'lü 12,90 TL
Makyaj Fırçası Temizleme Aparatı 4,95 TL
Naturalove Fresh Tattoo Vücut Süsü 4,95 TL
Palmolive Duş Jeli 2x500 ml 18,90 TL
Urban Saç Bakım Şampuanı 250 ml 18,90 TL
Urban Sıvı Saç Kremi 200 ml 18,90 TL
Urban Saç Serumu 100 ml 19,90 TL
Urban Durulanmayan Bakım Kremi 150 ml 19,90 TL
Yeşim Taşlı Yüz Masaj Aleti 15,90 TL
Yüz Temizleme Fırçası 9,95 TL
Garnier Kaysılı Peeling 50 ml 17,90 TL
Banyo Kesesi 5,95 TL
Duru Katı Sabun 160 gr 2,95 TL
Kese Sabunluk 7,95 TL
Yüz Kesesi 4,95 TL
Mehmet Aydın Katı Sabun 640 gr 8,95 TL
Aroma Şeftali Nektarı 6x200 ml 9,95 TL
Dimes Karışık Meyve Suyu 1 Litre 5,50 TL
Pepsi 1 Litre + Fruko 1 Litre 5,95 TL
Lipton Soğuk Çay 4x200 ml 5,75 TL
Lipton Soğuk Çay 1 Litre 2,95 TL
Performans Multivitaminli İçecek 4x250 ml 6,95 TL
Jucy Propolisli Karışık Meyve Suyu 200 ml 1,95 TL
Fresh Up Körüklü Pipet 50'li 3,50 TL
Sırma Kahveli Maden Suyu 6x200 ml 6,95 TL
Kahve Dünyası Türk Kahvesi 4x100 gr 14,90 TL
Kahve Dünyası Filtre Kahve 250 gr 15,90 TL
Obsesso Soğuk Kahve 250 ml 3,75 TL
Cafe Cream Kahve Kreması 10x10 ml 2,95 TL
Simbat Jumbo Antep Fıstığı 400 gr 44,90 TL
Simbat Özel Seçim Kabuklu Yer Fıstığı 400 gr 17,90 TL
Simbat Kavrulmuş Fındık 500 gr 33,90 TL
Zafer Çilek Aromalı Gazoz 6x200 ml 9,95 TL
Bağlar Frambuaz Limon Aromalı Gazoz 6x250 ml 8,95 TL
Bodrum Mandalina Aromalı Gazoz 6x250 ml 9,95 TL
Can Karışık Meyve Aromalı Gazoz 6x250 ml 8,95 TL
Elvan Karışık Meyve Aromalı Gazoz 6x250 ml 8,95 TL
Niğde Frambuaz Aromalı Gazoz 6x250 ml 8,50 TL
Avşar Karışık Meyve Aromalı Gazoz 6x200 ml 7,95 TL
Bor Ahududu Aromalı Gazoz 6x200 ml 7,95 TL
Beyoğlu Frambuaz Limon Aromalı Gazoz 6x200 ml 7,95 TL
BİM 14 AĞUSTOS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 42" FHD Uydu Alıcılı Tv 1.399 TL
Çok Amaçlı Dolap 299 TL
3 Katlı Çamaşır Kurutmalık 99,90 TL
Fakir Şarjlı El Süpürgesi 199 TL
Kulaküstü Kablosuz Kulaklık 59,90 TL
Smart Saat 75 TL
Tefal Baskül 79,90 TL
Desenli Gaz Lambası 75 TL
Sinek Uzaklaştırıcı Pervane 49,90 TL
Fakir Rahpsody Blender Seti 189 TL
Emsan 6 Parça Kombi Saklama Seti 119 TL
Chef's Granit Wok Tava 32,90 TL
Borosilikat Süzgeçli Demlik 69,90 TL
Borosilikat Kulplu Kahve Fincanı 6'lı 99,90 TL
Borosilikat Cezve 29,90 TL
Akel Katmer ve Gözleme Sacı 119 TL
Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 49,90 TL
Melamin Küçük Boy Tepsi 9,95 TL
Melamin Orta Boy Tepsi 14,90 TL
Melamin Büyük Boy Tepsi 17,90 TL
Naturalove Bambu Stantlı Şekerlik Tuzluk Biberlik 44,90 TL
Kütahya Porselen Kupa 2'li 17,90 TL
Naturalove Mermer Desenli Dikdörtgen Kenarlı Tabak 17,90 TL
Naturalove Mermer Desenli Salata Tabağı 9,95 TL
Naturalove Mermer Desenli Kaşıklı Gondol Kase 17,90 TL
Alpina Gıda Koruyucu Kapak 14,90 TL
Paşabahçe Yağlık Sirkelik 1000 cc 12,90 TL
Çift Yönlğ Hazneli Rende 9,95 TL
Dynamic Su Geçirmez Çanta 2 Litre 29,90 TL
Dynamic Bone 9,95 TL
Elektrikli Kömür Tutuşturucu 49,90 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Yazar Kasa 69,90 TL
Karma Hikaye Kitapları 3,95 TL
Sevimli Oyuncak Köpekler 14,90 TL
Oyuncak Kamyon 39,90 TL
Piccolo Mondi Kurmalı Banyo Oyuncakları 12,90 TL
Piccolo Mondi Titreşimli Bebek Aktivite Oyuncağı 39,90 TL
Market Arabası ve Mutfak Seti 29,90 TL
Kadın Viscon Şort 19,90 TL
Erkek Bermuda Şort 24,90 TL