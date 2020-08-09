BİM 11 ve 14 Ağustos 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın BİM aktüel kataloğunda televizyondan mobilyaya, elektrikli ev aletlerinden züccaciyeye, gıdadan yemek takımına kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. 11 - 14 Ağustos 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin arasında ; Dijitsu 42" FHD Uydu Alıcılı TV, Çok Amaçlı Dolap, 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık, Fakir Şarjlı El Süpürgesi, Kulaküstü Kablosuz Kulaklık, Smart Saat, Tefal Baskül, Desenli Gaz Lambası, Sinek Uzaklaştırıcı Pervane, Fakir Rahpsody Blender Seti, Emsan 6 Parça Kombi Saklama Seti, Akel Katmer ve Gözleme Sacı, Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası, Kütahya Porselen Kupa 2'li, Piccolo Mondi Oyuncak Yazar Kasa, Karma Hikaye Kitapları, Erkek Bermuda Şort ve çok daha fazla üründe büyük indirim fırsatı yer alıyor. İşte BİM haftanın aktüel ürünler kataloğu..