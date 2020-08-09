Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları gram ve ons fiyatı 2020 yılsonu tahminleri oldukça merak ediliyor. Altın fiyatlarında son 1 yılda yüzde 100 'den fazla değer kazancı yaşandı. Bundan tam 1 yıl önce 10 Ağustos 2019 günü altının gram fiyatı 264 TL seviyesinde iken son fiyatlara baktığımızda gram altınun 475 TL seviyesine geldiği görüldü. Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar hafta sonu güncel alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.124,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,83 düşüşle 471,00 liradan işlem gördü.
Anlık 22 ayar bilezik tam ve yarım altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|484,50
|484,70
|470,80
|471,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.193,00
|3.214,00
|3.103,00
|3.124,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|442,00
|446,00
|430,00
|434,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.120,00
|3.140,00
|3.032,00
|3.052,00
|Yarım Ziynet
|1.560,00
|1.570,00
|1.516,00
|1.526,00
|Çeyrek Ziynet
|780,00
|785,00
|758,00
|763,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,83 azalışla 471,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.124,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,83 düşüşle 471,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 479 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 479 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 474 bin 210 lira, en yüksek 492 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,84 azalışla 479 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 327 milyon 446 bin 607,95 lira, işlem miktarı ise 6.049,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 347 milyon 595 bin 818,84 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.
ONS FİYATI HEDEFİ
Altın fiyatları ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında, daha önce 2000 dolar olarak belirtilen yıl sonu altın fiyatları tahmini 2400-2500 dolar olarak değiştirildi ve güncellendi.
Altın fiyatlarında rallinin devam ettiğini söyleyen analistler, her yükselişle yeni bir rekorun daha geldiğini ifade etti.
Rekorun 2075 dolar olduğunu belirten analistler, eğer bu seviye aşılırsa ataklar daha da sertleşecek dedi.
Çıkış hareketlerine bakıldığında ilk direncin 2100 dolar olduğunu söyleyen analistler, bu seviyeyi geçmesi durumunda yeni direnç seviyelerinin ,hedef seviyelerinin 2150 ile 2200 dolar olacağını belirtti. Analistler , bu şekilde bir ilerleme durumunda altının ons fiyatının yıl sonuna kadar 2400-2500 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.
KAR SATIŞLARI NEDENİYLE DÜŞME RİSKİ DE VAR
Bir diğer ihtimali açıklayan analistler, altında fiyatların sert şekilde yükselmesi sonrası altın yatırımcılarının elindeki altını satabileceği, kar satışlarının olabileceğinin altını çizdi. Ciddi kar satışları olması durumunda ise altının fiyatında düşme yaşanabilir.
Sarı metalde ralli devam ediyor ve her yükseliş yeni bir rekor getiriyor. Altın 2.075 dolar/ons seviyesini gördü. Analistlere göre bu seviye aşılırsa atakların daha da sertleşmesi mümkün. Çıkış hareketinin devamıyla birlikte sonraki direnç olanak 2.100 dolar izlenecek.
AŞI ETKİSİ
Yapılan açıklamada, özellikle aşı tarafında somut bir sonuca ulaşılması güvenli liman ihtiyacını azaltacağı için değerli metallerden çıkışı tetikleyebilir. Ayrıca bazı yerlerde ülke merkez bankalarının altın satışına başlayabileceğine yönelik yorumlara da rastlanıyor. Bundan ötürü, trend yukarı gittiği sürece uzun vadeli alımlar tavsiye ediliyor.
GOLDMAN SACHS: 2300 DOLARI BULACAK DEDİ
Dev yatırım bankacılığı şirketi Goldman Sachs, 2022 sonuna kadar altın fiyatının yüzde 20 artarak 2.300 dolara ulaşacağını belirtti.
AŞI PİYASAYI ALT ÜST EDECEK
Goldman stratejistlerinin notunda koronavirüs aşısının onaylanmasının piyasayı altüst edebileceği belirtildi
Aralarında Kamakshya Trivedi'nin de bulunduğu Goldman stratejistlerinin Çarşamba günkü notunda, "Kasım sonuna kadar bir aşının onaylanması ihtimali hisse senedi piyasaları tarafından düşük fiyatlanıyor. Gelecek birkaç ayda ABD seçiminin sonuçları ve virüsün gelişimi de büyük bir ihtimalle piyasaya yön veren unsurlardan olacak." dendi.