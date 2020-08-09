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    • 10.08.2020 11:15
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    • 10.08.2020 11:15
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    Ağustos ayı 2020 'li ve KPSS şartsız kamuya memur personel ve işçi alımı başvuru şartları ve tüm ilanlar sayfamızda

    2020 Ağustos ayı 'li KPSS şartsız sınavsız kamuya memur ve personel alım başvuru şartları nedir? Ağustos ayı ile birlikte bir çok bakanlık ve kamu kurumu binlerce memur personel alıyor. Alımlar KPSS ile ve KPSS siz olarak yapılıyor. Bazı kamu kurum veya kamu kuruluşları alımlarında adaylardan Seçme Sınavı şartı aramaksızın alım yapmaktadırlar. Bunlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Kamuya alım yapacak kurumlara başvurular, kurumların belirlediği tarih içerisinde yapılmaktadır. Buna göre kurumun belirlediği tarih dışında yapılacak başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Eğitim şartı olarak adaylardan, Alımı yapılacak boş kadro veya pozisyon için adaylar mutlaka belirtilen eğitim seviyesinde olmak zorundadırlar. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Ağustos ayı kamuya memur personel ve işçi alımı tüm ilanlar 2020

    2020 KPSS'li ve KPSS şartsız Ağustos ayı memur alım ilanları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda sayfamızda detayları sizlerle paylaştık. Kamu için personel alacak olan kurumlar özel olarak belirtilen nitelikleri ise taşımak zorundadırlar. Kamuya Kamu Personeli alım ilanına başvuru yapacak adaylar kurumların belirlediği özel nitelikleri taşımak zorundadırlar. Hem Genel Hemde özel şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilir. Buna göre adaylardan özel olarak, Eğitim, Yaş, KPSS ( aranıyorsa ), YDS ( aranıyorsa ), tecrübe şartı gibi nitelikler aranmaktadır. Bazı kamu kurum veya kamu kuruluşları alımlarında adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramaksızın alım yapmaktadırlar. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    KPSS'Lİ KPSS ŞARTSIZ AĞUSTOS AYI MEMUR ALIMI

    HELAL AKREDİTASYON KURUMU

    8 HELAL AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

    24 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

    1 BÜRO PERSONELİ ALACAK

    ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    40 ZABITA MEMURU ALACAK

    AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    22 ZABITA MEMURU ALACAK

    ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    40 ZABITA MEMURU ALACAK

    ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 MEMUR ALACAK

    ÇELTİKÇİ (BURDUR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 MEMUR ALACAK

    ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    50 MEMUR ALACAK

    DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 MEMUR ALACAK

    CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    20 MEMUR ALACAK

    DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 ZABITA MEMURU ALACAK

    OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 TAHSİLDAR VE 3 VEZNEDAR MEMUR ALACAK

    GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 MEMUR ALACAK

    GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    45 ZABITA MEMURU ALACAK

    EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK

    KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 MEMUR ALACAK

    SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 ZABITA MEMURU ALACAK

    ADAYLARDAN ARANAN ÖZEL NİTELİKLER:

    Kamuya Kamu Personeli alım ilanına başvuru yapacak adaylar kurumların belirlediği özel nitelikleri taşımak zorundadırlar. Hem Genel Hemde özel şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilir. Buna göre adaylardan özel olarak, Eğitim, Yaş, KPSS ( aranıyorsa ), YDS ( aranıyorsa ), tecrübe şartı gibi nitelikler aranmaktadır.

    Eğitim Şartı: Eğitim şartı olarak adaylardan, Alımı yapılacak boş kadro veya pozisyon için adaylar mutlaka belirtilen eğitim seviyesinde olmak zorundadırlar. Buna göre adayların en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile, Lise mezunu, Önlisans Mezunu veya Lisans mezunu olmaları gereklidir. Bunun dışındaki kamu kurumlarına başvuru yapacak adaylar en az lise mezunu veya en az önlisans mezunu olmak zorunludur. Lisans mezunlarından, 4 yıllık eğitim veren alımımı yapılacak ilgili alan için eğitim görmüş veya buna denkliği olan ve YÖK onaylı yurtdışı yükseköğretim kurumlarına mezun olmuş olmaları gereklidir.

    Yaş Şartı: Adayların 18 yaşını tamlamış olmaları ve 35 yaşını doldurmamış olmak şartı ile alım yapmaktadırlar. yaş şartları gennelikle ilanın yayımlandığı tarihten veya son başvuru gününe göre hesaplanmaktadırlar.

    YDS Şartı: Bazı kamu kurumları adaylardan alımı yapılacak alan için ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dİl Sınavından ingilizce veya diğer dillerden puan almış olmak şartı arıyorlar. YDS şartı her ilan için geçerli olmayıp buna ilanın detaylarından ulaşabilirsiniz.

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    Haberler Ekonomi Ağustos ayı 2020 KPSS'li ve KPSS şartsız kamuya memur personel ve işçi alımı başvuru şartları ve tüm ilanlar sayfamızda
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