Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Süper Loto, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kere çekiliyor. Bugünkü Süper Loto çekilişi oyunseverler tarafından heyecan bekleniyor. İşte 9 ağustos Süper Loto çekilişi saati ile ilgili bilgiler... Super Loto sonuçları anlık olarak Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfasından duyurulmaktadır. Canlı olarak izleyebileceğiniz gibi daha sonra açıklamaları takip ederek de sonuçları öğrenebilirsiniz. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
9 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
SÜPER LOTO KOLON FİYATI NE KADAR 2020
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL AÇIKLANIR?
Super loto sonuclari anlık olarak Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfasından duyurulmaktadır. Canlı olarak izleyebileceğiniz gibi daha sonra açıklamaları takip ederek de sonuçları öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?
Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazanmak için 6 numarayı bilmek gerekir. 6 numarayı bilen büyük ikramiyeyi almaya hak kazanır. 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen kişilere de çeşitli oranlarda ikramiyeler verilmektedir.
SÜPER LOTO SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Süper Loto sorgulama yaparak ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. Süper Loto sorulama için birkaç farklı yöntem izleyebilirsiniz.
Süper Loto sorgulama 1: Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfasında yapılan canlı yayını takip ederek ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR NELERDİR?
Süper Loto en çok çıkan sayılar ve Süper Loto arşivile Süper Loto tahmin yapmak kolaylaşmaktadır. Süper Loto tahminleri yapılırken Süper Loto en çok çıkan sayılar bilme olasılığını artırmakta ve ikramiye kazanma ihtimalini artırmaktadır.
İşte Süper Loto en çok çıkan sayılar:35 - 308 defa/ 13 - 292 defa/ 37 - 288 defa/ 1 - 272 defa/ 45 - 260 defa17 - 252 defa/ 22 - 252 defa/ 33 - 252 defa/ 23 - 252 defa/ 4 - 248 defa41 - 244 defa/ 50 - 224 defa/43 - 244 defa/ 14 - 244 defa/ 19 - 244 defa47 - 244 defa/ 18 - 244 defa/ 29 - 240 defa/ 36 - 236 defa/ 46 - 236 defa54 - 232 defa/ 31 - 232 defa/21 - 228 defa/ 5 - 228 defa/ 34 - 228 defa40 - 220 defa/ 26 - 220 defa/ 20 - 220 defa/ 15 - 220 defa/ 49 - 220 defa2 - 220 defa/ 9 - 212 defa/ 39 - 212 defa/ 16 - 208 defa/ 12 - 216 defa51 - 216 defa/ 10 - 216 defa/ 32 - 208 defa/ 6 - 200 defa/ 24 - 200 defa48 - 200 defa/ 30 - 200 defa/ 25 - 196 defa/ 38 - 196 defa/ 53 - 192 defa44 - 192 defa/ 3 - 192 defa/ 8 - 192 defa/ 7 - 192 defa/ 11 - 192 defa
YENİ DÖNEMDE HEM OYUN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR HEM DE İKRAMİYE DAĞITIM ORANI KATLANIYOR
Oyunseverleri bekleyen değişikliklerin en önemlilerinden biri de, katlanan ikramiye dağıtım oranları. 2019 yılında %47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemle birlikte 2020'de %59'a yükseliyor. Milli Piyango önümüzdeki dönemde mevcut oyunlarını geliştirmenin yanında yepyeni ve farklı ürünlerle Türkiye'ye şans getirmeyi planlıyor.
MİLLİ PİYANGO TV YOUTUBE KANALINDAN WEBSİTESİNDEN CANLI ÇEKİLİŞ
Milli Piyango'nun getirdiği bir diğer yenilik ise son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV'de yayınlanacak.
TEK TIKLA 7/24 PARA GÖNDERME VE ÇEKME OLANAĞI!
Oyuncular artık Milli Piyango online hesaplarına kolayca para yatırarak diledikleri bileti satın alabilecekken birçok bankanın internet, mobil, ATM ve çağrı merkezi kanallarından herhangi birini kullanarak EFT ya da Havale yöntemleriyle hesaplarına kolayca para yatırabilme olanağına sahip olacak. Ayrıca biletlerinden kazandıkları tutarlardan çekmek istedikleri tutarları anlaşmalı bankalardaki hesaplarına gerçek zamanlı geçirebilecekler.