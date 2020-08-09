Kamuda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak olan zam görüşmeleri başlayacak. Görüşmelerin ana konusu maaş zammı olurken asgari ücretle ayarı ile yüzdelik dilim düzenlemesi de görüşmelerde yer alacak. İşte Çalışma Bakanlığı ile Türk İş Sendikası'nın masasında olacak konu başlıkları. Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret ve yüzdelik dilim ayarı bekleniyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın taşeron işçiler için hazırladığı dosyada yer alması beklenen düzenleme detaylarını ve maaşlara etkisini haberimizde inceledik. İşte taşeron işçi maaş ek zam oranları.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN TAŞERON İŞÇİLERE EK ZAM
Bilindiği üzere KHK ile kadroya alınan taşeron işçiler 4/D statüsüne alındı. Bu dönemde çalıştıkları kurumlarda kadroya geçen taşeron işçilerin maaşları ise düzenlendi. Çok sayıda taşeron işçi asgari ücretten işe başlatıldı. Kadroya alınmadan önce asgari ücretten daha yüksek maaş alan bazı taşeron işçiler ise 2019 ve 2020 yıllarında mahkemelerden bu yönde emsal teşkil edebilecek kararlar aldılar. Yerel mahkemeler taşeron işçilerin taleplerini haklı buldu ve maaşların kadroya alınmadan önceki oranlarına göre yeni bir düzenleme yapılmasını istedi.
Bu kararlar bazı sendikalara umut oldu ve kendi bünyesinde ki taşeron işçiler adım toplu adım atmaya karar verdiler. Bu alanda yürütülen bu çalışmaların ardından ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuyu dosyaya alması bekleniyor. Bakanlığı bu konuda bir çözüm önerisi mi sunacağı veya başka bir öneri mi getireceği bilinmiyor. Ancak yüzdelik dilim ile asgari ücret konusunun Çalışma Bakanlığı'nca 2020 TİS ile ele alınması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLERE 2020 TİS İLE ÇİFTE ZAM GELİR Mİ?
Taşeron işçilerin 2020 TİS görüşmelerinden ilk beklentileri maaş zam oranı. Bu noktada taşeron işçilere belli bir oranda zam yapılması bekleniyor. Bu zam oranları 6 aylık dönemler için belirlenecek. Türk İş Sendikası her 6 aylık dönem için ne kadar maaş zammı istediğini Çalışma Bakanlığı'na sunacak, Çalışma Bakanlığı'da ne kadar maaş zammı verebileceğini sendikaya iletecek. İki tarafın görüşmelerinden orta yol bulunması durumunda maaş zam oranı belli olacak. Burada konuşulan rakam ise yıllık yüzde 15 zam ancak bu oran net değil sadece gündemde yer alan değerlendirmelerde en sık kullanılan oran olarak göze çarpıyor.
KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Yüzdelik dilim düzenlemesi çıkması durumunda kadroya geçmeden önce asgari ücret alan bir işçi düzenleme olsa da asgari ücret alacak. Ancak o dönem asgari ücretten yüzde 5 daha yüksek ücret alan bir işçi bu dönem ki asgari ücrete göre yüzde 5 daha fazla ücret alacak.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN 2020 TİS'TE YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Kadroya alınan ve 4/D statüsüne geçirlen işçilerden, dava açıp kazananlar için maaşlar eski maaşlarına göre yükseldi. Mahkeme işçilerin maaşlarının kadorya alınmadan önceki dönemde olan tutarını asgari ücrete oranını belirledi. Bu hesaplama ile elde edilen oran şuanda uygulamada olan asgari ücrete oranlandı. Elde edilen yeni sonuç mahkemeyi kazanan taşeron işçilerin maaşlarına yansıdı.
Yüzdelik dilim ile ilgili bazı işçilerin taleplerinin mahkemelerde haklı bulunmasıyla sendikalarda bu konuya yöneldi. Bazı sendikalar kendi bünyelerinde ki tüm işçiler için dava açabileceklerini ifade ettiler. 2020 TİS görüşmelerinin yaklaşmasıyla birlikte ise bu alanda genel ve tüm işçileri kapsayan bir düzenleme olması gündeme geldi. Çalışma Bakanlığı'nın bu alanda bir çalışması olup olmadığı bilinmiyor. Ancak 2020 TİS'ten olumlu bir sonuç çıkarsa maaşlar yeniden belirlenecek.
TAŞERON İŞÇİLERİN 2020 YILI TAYİN HAKKI
Kamu ve belediye taşeron işçilerinin merakla beklediği tayin hakkı konusunda bazı çözüm önerileri konuşulmaya başlandı. Bu alanda işçilere kendi durumlarına göre bazı haklar olabileceğinin ifade edildiği değerlendirmelerde konuşulan çözüm önerileri arasında şu maddeler bulunuyor.
* Kamu ve belediyelerde çalışan tüm taşeron işçilere koşulsuz şartsız tayin hakkı verilmesi.
* Eşi kamuda çalışanların aile birliği sağlanması adında tayin hakkı verilmesi.
* Yalnızca kurum içi veya il içi tayin hakkı verilmesi konusunda adımlar atılabileceği ifade ediliyor.
Ancak bu çözüm önerilerine ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu öneriler yalnızca değerlendirme olup esas sonuçlar 2020 yılı Toplu İş sözleşmesi kapsamında ele alınacak. 2020 Toplu İş Sözleşmesi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası tarafından yapılacak toplantılar kapsamında gerçekleştirilecek.
Bu toplantıların yaz aylarında yapılması bekleniyordu ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında toplu iş sözleşmelerinin yapılması 3 aylık süre ile ertelendi.