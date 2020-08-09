Belediye memuru ve belediye işçisi alımı için ilan yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına başvuru yapacak adaylardan talep edilen başvuru koşullarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz. Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.
İKAMET ŞARTI YOK
İlana başvuru yapacak adaylarda ikamet şartının aranmadığı, zabıta ve itfaiye eri kadrolarına başvurunun şahsen olacağına yer verildi. Diğer kadrolar için elektronik ortamda başvuru ya da posta yolu ile başvuru yapılacak.
BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI
Burdur Bucak Belediyesi Akaryakıt Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 10.08.2020
Afyonkarahisar Beyyazı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.08.2020
Sivas Gemerek Belediyesi Per. Ltd. Şti. 09.08.2020
Kırklareli Kofçaz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.08.2020
Afyonkarahisar Erkmen Belediyesi Per. Ltd.Şti. 12.08.2020
Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.08.2020
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEPECİK LTD.ŞTİ. 3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BARTIN GIDA LTD.ŞTİ. 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ERKMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
20 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
KOFÇAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
22 EYLÜL DESTEK TURİZM LTD. ŞTİ. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MANİSA ALBELTAŞ TİC.A.Ş 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİNTED LTD.ŞTİ 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
HAYDARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SARBEL A.Ş 1 BÜRO MEMURU ALACAK
GÜNEY (DENİZLİ) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BEYYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
GEMEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1F SINIFI ŞOFÖR ALACAK
TATARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
17 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYDIN-ARYA A.Ş 2 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK
EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AFYONKARAHİSAR ÜÇ HİLAL İNŞ.LTD.ŞTİ. 8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TORBEL TİC.A.Ş 45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
40 ZABITA MEMURU ALACAK
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
22 ZABITA MEMURU ALACAK
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
40 ZABITA MEMURU ALACAK
YEŞİLOVA (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ACEMHÖYÜK KAZI BAŞKANLIĞI 20 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 MEMUR ALACAK
ÇELTİKÇİ (BURDUR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 MEMUR ALACAK
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 MEMUR ALACAK
DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 MEMUR ALACAK
CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
20 MEMUR ALACAK
DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ZABITA MEMURU ALACAK
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 TAHSİLDAR VE 3 VEZNEDAR MEMUR ALACAK
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 MEMUR ALACAK
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
45 ZABITA MEMURU ALACAK
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 MEMUR ALACAK
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 ZABITA MEMURU ALACAK
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak
Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.
Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?
5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;
"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."