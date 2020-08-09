Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenlerin başvuruları şu anda değerlendiriliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı. Başvurular devam ederken başvurularını gerçekleştirenler sonuç sorgulama ile ilgili detayları araştırıyorlar. İşte e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama takip ekranı...