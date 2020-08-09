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    • Ekonomi
    • 10.08.2020 11:05
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    • 10.08.2020 11:05
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    şartsız koşulsuz başvuru ekranı!

    1000 TL yardım başvurusu üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde başvurusu gerçekleştirilebiliyor. 1000 TL yardım başvurusu sonucu sorgulama ve başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti. Buna göre, Pandemi Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.

    Ağustos ayı bin lira yardım parası şartsız koşulsuz e-devlet başvuru ekranı!

    Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenlerin başvuruları şu anda değerlendiriliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı. Başvurular devam ederken başvurularını gerçekleştirenler sonuç sorgulama ile ilgili detayları araştırıyorlar. İşte e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama takip ekranı...

    BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI

    #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyamızda toplanan 2 Milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL ulaştırdık.

    Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 3️⃣0️⃣ Milyar TL'ye yaklaştık. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/Xj16UfVuTG

    — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 1, 2020

    Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar liraya yaklaştık." ifadelerine yer verdi.

    E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU

    Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenlerin başvuruları şu anda değerlendiriliyor. Yakın bir süre sonra açıklanması beklenen bin liralık yardım ödemelerinin sonuçları aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

    https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

    SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI HANGİ GÜN YAPILIYOR?

    E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

    TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

    0- Pazartesi

    2-Salı

    4-Çarşamba

    6-Perşembe

    8- Cuma

    günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

    Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

    SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

    Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

    Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

    Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

    Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

    Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

    5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

    5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

    İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

    İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
    Haberler Ekonomi 1000 TL nakdi desteği başvuru şartları... 2020 Ağustos ayı bin lira yardım parası şartsız koşulsuz e-devlet başvuru ekranı!
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