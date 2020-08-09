Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenlerin başvuruları şu anda değerlendiriliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı. Başvurular devam ederken başvurularını gerçekleştirenler sonuç sorgulama ile ilgili detayları araştırıyorlar. İşte e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama takip ekranı...
BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI
#BizBizeYeterizTürkiyem kampanyamızda toplanan 2 Milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL ulaştırdık.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 1, 2020
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 3️⃣0️⃣ Milyar TL'ye yaklaştık. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/Xj16UfVuTG
Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar liraya yaklaştık." ifadelerine yer verdi.
E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU
Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenlerin başvuruları şu anda değerlendiriliyor. Yakın bir süre sonra açıklanması beklenen bin liralık yardım ödemelerinin sonuçları aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI HANGİ GÜN YAPILIYOR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar