Milyonlarca memur, emekli işçiyi çok yakından ilgilendiriyor. Herkes çok merak ediyor. SGK, SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur, emekli herkesi kapsıyor. Ağustos ayında her şey değişti. Askerlik borçlanması yaparken bunlara çok dikkat edin. Maaşınıza katkısı 450 liraya kadar çıkar. Malulen emeklilik şartları nelerdir? Emeklilik yaşı gelmeden SSK ve Bağ-kur primleri geri alınabilir mi? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yanıt verdi... İşçi, memur, emekli milyonlar bu sorulara yanıt arıyor.
03.02.1965 doğumluyum. 04 02 1985 tarihinde sigortalı çalıştım askere gideceğinden dolayı dondurdum borçsuz. Bu güne kadar toplamda 3710 günüm var. Daha ne kadar yatırımda emekli olabilirim,3600 den yararlanabilir miyim? Şimdide vereceğiniz bilgiden dolayı teşekkür ederim. Mustafa Durmaz
Sigortalılık başlangıcınıza istinaden 48 yaş 5225 prim günü şartlarına tabisiniz. Yaş şartınızı baya geçmişsiniz ancak prim günü eksiğiniz mevcut. 3600 prim günü ile yaştan emeklilik için 60 yaşını beklemeniz gerekecektir.
Merhaba,1.1.1968 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1.2.1993 Askerliğimi sigorta başlangıcımdan önce yaptım.9150 gün primim var. Normal şartlarda 1.1.2022 gözüküyor.4 ay askerlik yatırsam 1.1.2021'de emekli olabilir miyim? Mehmet Tepeli
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 54 yaş 5675 prim günü şartlarına göre tahsis talebinde bulunabilirsiniz. 71 Günlük askerlik borçlanması yapmanız halinde ise yaş şartınız 53'e prim gün şartınız ise 5600'e inmiş olacaktır.
Merhaba efendim, 92'den sigorta girişim var son 9 seneyi Bağ-Kur ödüyorum yaklaşık 8000 gün primim var 75 doğumluyum ne zaman emekli olabilirim? Sezgin Güven
Sigortalılık başlangıç tarihiniz 23.11.1992 tarihi ve öncesi ise 53 yaş, bu tarihten sonra ise 54 yaş 9000 prim günü şartıyla emeklilik tahsis talebinde bulunabilirsiniz.
İnternette bir yazı okudum ve bunun hakkında sizden bilgi almak istiyorum çünkü tam anlayamadım benim beş seneden biraz az ödenmiş primim var ve ben ödenen primlerimi geri alabilir miyim? Fatma Nagi
Sigorta primlerinin iadesi emeklilik yaşını tamamlamış ancak borçlanma dahil emekli olacak durumu olmayan kişilere yapılmaktadır. Örnek vermek gerekirse sizin emeklilik yaşınız 55 ve siz bu yaşınıza geldiniz ancak 1500 prim gününüz var. Kuruma müracaat ederek bu ödenen prim günlerinizin işçi paylarını iade alabiliyorsunuz. Tabi burada insanlar şu yanılgıya da düşebiliyor. Hizmet dökümünüzde görmüş olduğunuz tutarları iade alamayacaksınız. Bu tutarların %14'ünü alabilirsiniz. İşsizlik sigortası ve işveren payları iade edilmemektedir. Örnek vermek gerekirse 2010 yılına ait bir aylık asgari ücret tutarı 760 TL, bu rakamın 106,40 TL'si size iade edilir.
Merhaba 20.05.1979 doğumluyum.%40 engelliyim. Sigorta girişim 2001 yılı ve 2649 gün prim günüm var nasıl emekli olabilirim yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Nurdan Kolgu
Engelli ya da malul durumu olan vatandaşlarımızda emeklilik için yaş şartı aranmamaktadır. Rapor oranınıza göre hizmet süresi ve prim gün şartına bakılmaktadır. Mevcut raporunuzla 19 yıl sigortalılık süresi 4240 prim günü şartıyla emekli olabilirsiniz.
SGK, SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur, emekli herkesi ilgilendiriyor! Her şey değişti, maaşınız 450 lira artarMerhaba, 25.11.1972 doğumluyum. 01.08.1992 SGK giriş tarihimdir. Uzun vade gün sayım 6617. Emeklilik maaşımı hesaplattığımda bugün emekli olursam 3398 TL maaş alırım diye gözüküyor. Askerliğimi 18 ay erbaş olarak 1997-1998döneminde tamamladım. Askerliği borçlanmam maaşıma ne kadar katkı yapacaktır? Ne kadarını borçlanmam ve hangi tutardan borçlanmamı tavsiye edersiniz? Kıymetli cevabınızı bekler, şimdiden teşekkür ve saygılarımı sunarım.
Askerlik borçlanmanızın maaşınıza olan katkısını hesaplayabilmemiz için detaylı hizmet dökümünüz incelenerek hesaplama yapmamız gerekecektir. Ortalama bir rakam vermek adına, askerlik borçlanmanız 18 ay için 540 gün yapmaktadır, 540 günlük sürenin en düşük borçlanma tutarı ise 16 Bin 950 TL. Bu rakamlarda bir borçlanma yaparsanız aylığına ortalama katkısı 125 TL – 225 TL arasında olacaktır. 32 bin liralık bir borçlanma yaparsanız aylığınıza katkısı 275 TL – 450 TL arasında olacaktır. Primleriniz hep tavandan ödenmiş ise bu rakamlarda borçlanma yapmanız bağlanacak aylığa etkisi çok düşük olacaktır ve yalnızca prim gün sayısı kazandırmaktan öteye gitmeyecektir.
İyi günler. Ben 2018 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanarak bir üniversiteye asistan olarak atandım. Ancak güvenlik soruşturması nedeniyle üniversite yönetimi tarafından atamam iptal edildi. Bu konuda açtığım idari davayı kazandım ve mahkemeye kararıyla görevime başlayarak bu süreçteki maaş ve hak kaybımın iadesine karar verildi. Şimdi bana iade edilecek olan maaştan, üniversitede çalışamadığım süreçte özel sektörde çalışırken aldığım maaşın düşülerek ödeneceğini, sigorta konusunda herhangi bir işlem yapamayacaklarını ve performans ücreti alamayacağımı söylüyorlar. Ancak özel sektörde daha düşük maaş aldığım için primim daha azdı. Asgari ücret üzerinden hesaplandı. bu durum benim için tekrar bir hak kaybı olur mu? Nasıl bir çözüm yolu izleyebilirim. Ahmet T.
Kazanmış olduğunuz davaya istinaden ilgili kurumun size boşta geçen sürelerin ücretini ödeyip sigorta primlerinizi bildirmesi gerekir. İlgili kurum sizin dava sürecinde çalışıp çalışmadığınızı ve prim bildirilip bildirilmediğine bakması da yasal değildir. Böyle bir kesinti uygulaması da muvazaalıdır, kanuna aykırıdır. Olması gereken, sizin özel sektörde çalışıp çalışmadığınıza bakılmaksızın sigorta prim bildiriminizi ve ücret ödemelerinizi tam yapmasıdır. Dava süresince sizin başka işyerinde çalışmanız o kuruma sigorta ve ücret bildirimlerinde kesinti yapması hakkını tanımaz. O işyerinin bildirimleri onu, kurumun bildirimleri ise kurumu ilgilendirir. "Özel işyerinin ödediği ücreti, bildirdiği primleri düşerim" demek kanuna aykırıdır. Yani burada SGK'yı da zarara uğratması söz konusudur.
Merhaba, İyi calismalar.8 Eylül 1973 doğumluyum, Türkiye de ise giriş tarihim 1.5.1997. 5 ay çalıştım. Sonra aralık 1997 de Almanya ya geldim.2001 yılına kadar işçi olarak çalıştım. 2001 den beride ticaretle uğraşıyorum. Yeni çıkan yasa beni nasıl etkiledi ya da etkiledi mi? Ne zaman ve hangi kapsamda emekli olurum. 56 yas 5825 gün mü yoksa yeni yasaya göre mi emekli olurum? Türkiye de askerlik vazifemi yapmadım döviz askerlik hizmetinden faydalandım. Teşekkür ederim
Yurt dışı borçlanması ile emeklilik sistemi 2019 Ağustos ayı itibariyle değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile birlikte hem borçlanma tutarı arttırılmış hem de borçlanılacak süreler 4/a (SSK) yerine 4/b (Bağkur) kapsamında değerlendirilmektedir.
Eğer 2019 Ağustos ayı öncesinde yurtdışı borçlanması yapmadıysanız siz de bu kanun kapsamında sayılacaksınız. Artık Türkiye'ye döndüğünüzde yurtdışı borçlanmalarınız Bağkur kapsamında değerlendirilecek olup yaş şartınız değişmeksizin 5825 yerine 9000 prim günü ile emekli olacaksınız.
26.05.1995 Terhis, 18 ay askerlik süresi. Askerlikten sonra SGK girişi 25.10.1995 askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum?
Sigortalılık başlangıcınıza istinaden 55 yaş 5750 prim günü şartıyla tahsis talebinde bulunabilirsiniz. Askerlik borçlanması yapmak isterseniz ve 521 günlük borçlanma ile sigortalılık başlangıcınızı 23.05.1994 tarihine çekerseniz 54 yaş 5675 prim gün şartıyla tahsis talebinde bulunabilirsiniz. 521 Günlük askerlik borçlanmasının 2020 yılı içerisindeki toplam en düşük maliyeti 16.354,19 TL'dir.
Devlet hastanesinden engelli durumuna göre tüm vücut fonksiyon bozukluğu yüzde 37 verildi. SSK maluliyetimi ret edildi, ne yapmalıyım? Saygılarımla
Malulen ve engelli emekliliği için en az %40 oranında sağlık raporunuzun olması gerekmektedir. Bu raporlar çok hekimli onaya tabi olduğundan oranlarda oynama şansı pek olmuyor. Ancak yine de bir yanlışlık olduğunu ve rapor oranınızın daha fazla olması gerektiğini düşünüyor iseniz İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe vererek rapora itiraz edebilirsiniz. İtirazınız sonucu sizi tekrardan başka bir heyet hastanesine sevk sağlanacak ve raporunuz yeniden değerlendirilecektir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
15.08.1976 doğumluyum. 01.01.1995 tarihinde SSK kapsamında olarak işe başladım. 01.01.1995'ten 485 gün SSK var. 12.09.2001 tarihinde öğretmen olarak göreve başladım ve halen çalışmaktayım. Fatih KARADEMİR
Tüm hizmetlerinize göre 9000 prim gün ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Ancak en az bir yıllık askerlik borçlanırsanız 58 yaşa tabi olabilirsiniz. Bu durumda 15.08.2034 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerliği ödemezseniz 60 yaşınızın dolacağı 15.08.2036'da emekli olabilirsiniz.
12.09.1976 doğumluyum. 5320 günüm var, sigorta başlangıcım 01.11.1995.
25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız bu yılın sonunda bitecek. 430 gün daha ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak ancak 55 yaşınız 2031 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 12.09.2031 olacaktır. Askerliği ödemeniz emeklilik yaşınızı geriye çekmez.
01.01.1966 doğumluyum. İşe başlama tarihim 30.08.1991, askerliği borçlanıp ödedim, 5400 günüm bulunuyor. Faik PERÇİN
Ödemiş olduğunuz askerlikle beraber 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Eğer 5400 prim gününüzün içinde ödediğiniz askerlik mevcutsa 125 gün daha prim ödemeniz halinde emekli olabilirsiniz.
Emekli olabilmeniz için 5525 prim günü tamamlamanız gerekiyor. Ancak askerlik hariç 5400 prim gün varsa hemen emeklilik talebi verebilirsiniz.
SSK girişim 01.02.2005, doğum tarihim 10.12.1979, prim gün sayım 4000. Dokumacı
08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan çalışanlar erkeklerde 60 yaş, 7000 prim günden tam emeklilik; 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabidir.
Bayanlarda ise 58 yaş, 7000 prim günden tam emeklilik; 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabidirler.
21.02.1973 doğumluyum, ilk sigorta girişim 22.05.1995, şu an itibarıyle toplamda 7000 günüm bulunuyor. 1993 ve 1994 yıllarında 19 ay askerliğimi yaptım. Askerliğimi borçlanarak erken emeklil olabilir miyim? Şener İ.
25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 12.5 aylık askerlik borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 54 yaşınız 2027 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 21.02.2027 olacaktır.
Askerlik bir yaş kazandırır.
KAYNAK: Mert Nayır