



03.02.1965 doğumluyum. 04 02 1985 tarihinde sigortalı çalıştım askere gideceğinden dolayı dondurdum borçsuz. Bu güne kadar toplamda 3710 günüm var. Daha ne kadar yatırımda emekli olabilirim,3600 den yararlanabilir miyim? Şimdide vereceğiniz bilgiden dolayı teşekkür ederim. Mustafa Durmaz



Sigortalılık başlangıcınıza istinaden 48 yaş 5225 prim günü şartlarına tabisiniz. Yaş şartınızı baya geçmişsiniz ancak prim günü eksiğiniz mevcut. 3600 prim günü ile yaştan emeklilik için 60 yaşını beklemeniz gerekecektir.

Merhaba,1.1.1968 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1.2.1993 Askerliğimi sigorta başlangıcımdan önce yaptım.9150 gün primim var. Normal şartlarda 1.1.2022 gözüküyor.4 ay askerlik yatırsam 1.1.2021'de emekli olabilir miyim? Mehmet Tepeli



Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 54 yaş 5675 prim günü şartlarına göre tahsis talebinde bulunabilirsiniz. 71 Günlük askerlik borçlanması yapmanız halinde ise yaş şartınız 53'e prim gün şartınız ise 5600'e inmiş olacaktır.