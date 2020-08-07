Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 196 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 424'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 785 artışla 455 bin 409'a ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 310 bin 337 oldu.

Panama'da ise son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 artarak 1574'e, vaka sayısı ise 1187 artarak 71 bin 418'e yükseldi.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken ölenlerin sayısı 1446'ya, vaka sayısı 657 artarak 45 bin 755'e ulaştı.