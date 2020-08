6 ay geri ödemesiz SUV otomobil alma imkanı! En ucuz, Renault, Opel, Dacia, Nissan, KİA SUV araçlar ve fiyatları! Türkiye'de SUV sınıfı araçlara talep her geçen gün artıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan yeni ekonomik pakette yer alan düşük faizli taşıt kredisi imkanı SUV araçlara ilgiyi daha da artırdı. Taşıt kredisindeki 6 ay geri ödemesiz 60 ay vade ile 150 bin liraya kadar kredi imkanı vatandaşların yüzünü güldürdü. İşte en uygun SUV modelleri… SUV segmenti söz konusu olduğunda en çok karıştırılan konulardan biri de, SUV ve 4x4'ün aynı anlama geldiğinin sanılmasıdır. Her ne kadar benzer yanları olsa da, SUV'lar her zaman dört çeker sürüşe sahip olmak zorunda değillerdir.