6 ay geri ödemesiz SUV otomobil alma imkanı! En ucuz, Renault, Opel, Dacia, Nissan, KİA SUV araçlar ve fiyatları! Türkiye'de SUV sınıfı araçlara talep her geçen gün artıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan yeni ekonomik pakette yer alan düşük faizli taşıt kredisi imkanı SUV araçlara ilgiyi daha da artırdı. Taşıt kredisindeki 6 ay geri ödemesiz 60 ay vade ile 150 bin liraya kadar kredi imkanı vatandaşların yüzünü güldürdü. İşte en uygun SUV modelleri… SUV segmenti söz konusu olduğunda en çok karıştırılan konulardan biri de, SUV ve 4x4'ün aynı anlama geldiğinin sanılmasıdır. Her ne kadar benzer yanları olsa da, SUV'lar her zaman dört çeker sürüşe sahip olmak zorunda değillerdir.
6 ay geri ödemesi olmayan kredi ile araç almak büyük avantaj sağlıyor. Faiz oranı ise yüzde 0.82 oldu.
İşte fiyatları 150 bin lira olan SUV araçlar
Renault Captur
2016 model
150 bin lira
Opel Mokka
2014 model
150 bin lira
Chevrolet Captiva
2013 model
150 bin lira
KIA Sportage
2015 model
150 bin lira
Nissan Juke
2016 model
150 bin lira
Suzuki Vitara
2016 model
150 bin lira
Dacia Duster
2017 model
150 bin lira
Hyundai ix 35
2014 model
150 bin lira
Nissan Qashqai
2014 model
150 bin lira
SUV Nedir?
Aslında SUV aracın mantığı, geniş hacmi, yüksek off-road kapasitesini otomobil tarzı bir sürüşle birleştirmekten oluşuyor. Bu tür araçlar ideal aile otomobilleri oldukları gibi, engebeli arazilerden de geçme yetenekleriyle öne çıkarlar. Bununla birlikte yerden yüksek olmalarına karşın yol tutuş konusunda bir binek otomobil gibi sürüş davranışları sergileyebilirler.
4x4 ve SUV'lar aynı anlamı mı taşır?
SUV segmenti söz konusu olduğunda en çok karıştırılan konulardan biri de, SUV ve 4x4'ün aynı anlama geldiğinin sanılmasıdır. Her ne kadar benzer yanları olsa da, SUV'lar her zaman dört çeker sürüşe sahip olmak zorunda değillerdir. Daha net ifadeyle, tüm SUV'lar 4x4 değil ve tüm 4x4'ler SUV değildir. Tercihe göre bazı SUV modelleri önden çekişli ve bazıları arkadan itişli olarak da satılabiliyor. 4 çeker olan modeller ise, motordan aldığı gücü dört tekerleğe birden dağıtıyorlar. Bu güç dağılımı, yol şartlarına göre otomatik olarak hangi tekere verileceğini ayarlayabiliyor. Bu da her türlü yol koşulunda daha yüksek çekiş sağlar.
KAYNAK: Hurriyet