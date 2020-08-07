Faizler arttı mı? 2020 Ağustos vadeli mevduat faizleri oranı ve aylık faiz hesaplama! En yüksek mevduat faizi veren banka değişti!

2020 Ağustos vadeli mevduat faiz oranları da merak ediliyor. Bu bağlamda devam eden koronavirüs salgını sonrası mevduat müşterisini artırmak isteyen özel bankalar, Haziran ayında tasarruf sahiplerine daha az faiz getirisi sunmaya başladı. Uzun süredir düşen faiz oranları bankada parası olanları tedirgin ediyordu. Bankada parası olanlara ve e- vadeli hesap açanlara son dakika uyarısı geldi. Faiz oranlarının sürekli düşmesi bankada parası olanların sürekli olarak, faiz oranları artacak mı sorusunu sormasına neden oldu. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Ağustos 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor?
En yüksek faiz veren bankalar listesi!
CepteTeb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.75
HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.50
Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.25
İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.10
Burgan Bank 32 Günlük Vadeli takvim.com.tr Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00
QNB Finansbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.20
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00
Odeabank Hoşgeldin Oksjen Hesap Faiz Oranı % 9.00
Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00
Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.40
Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.00
Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.00
ICBC Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 7.20
Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 7.00
Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 7.00
Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.90
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.