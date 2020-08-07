En yüksek mevduat faizi veren banka değişti! Faizler arttı mı? 2020 Ağustos vadeli mevduat faizleri oranı ve aylık faiz hesaplama!

Ağustos ayı mevduat faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Ağustos ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranı veriyor? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
En yüksek faiz veren bankalar listesi!
CepteTeb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.75
HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.50
Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.25
İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.10
Burgan Bank 32 Günlük Vadeli takvim.com.tr Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00
QNB Finansbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.20
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00
Odeabank Hoşgeldin Oksjen Hesap Faiz Oranı % 9.00
Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00
Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.40
Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.00
Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.00
ICBC Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 7.20
Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 7.00
Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 7.00
Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.90
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.