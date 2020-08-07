E-devlet'ten kontrol edin! Kim ne kadar para alacak? Geri ödemesiz en az 9.299 TL veriliyor!

Devlet tarafından geri ödemesiz çok sayıda para veriliyor. Vatandaşların bir çoğunun ise bundan haberi olmuyor. Bilindiği gibi annelere 'çocuk parası', 'doğum (rapor) yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' adı altında destekte bulunuyor. Bunun nedeni ise yaşlanan nüfus ve buna teşvik olarak belirtiliyor. Bu ödemeler ise her yıl artıyor. Bu desteklerden birisi olan çocuk parası, doğum yapan tüm annelere veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. İkiz ve üçüz gibi çoklu doğumlarda da çocuk başına 150 lira veriliyor. SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Emzirme parası
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere verilir.
Maaşa göre değişiyor
Doğum (rapor) parası, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük tutar 1 Ocak itibarıyla 7 bin 325 liraya yükseldi. Brüt maaşı 7 bin lira olan bir anne ise 17 bin 422 lira alacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını doğum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edin
Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil.
Süt parası için 5 yıl
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere veriliyor.
İsteyene yarım gün çalışma hakkı
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil.
ÇALIŞAN ANNEYE BAKICI DESTEĞİ
Destek alacak annelere, her ay 200 euro ödenecek. Engelli çocuğu bulunan annelere ise her ay 250 euro destek sağlanacak. Destek sağlanan aydaki döviz kuruna göre de destek miktarı değişebilecek. Annelere sağlanacak desteğin süresi en fazla 32 ay olabilecek. Çocuk 36 aylık olana kadar maksimum 32 ay süreyle destekten yararlanılabilecek. Projeye başvurular yarın e-Devlet üzerinden yapılacak. 14:00 itibarıyla açılacak sisteme www.sgkegitimlibakici.org adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak başvurular yapılabilecek. Ön başvurular sistem üzerinden yapılacak ve başvuru sahiplerine kesin kayıt için randevular verilecek.
HANGİ ŞARTLARI SAĞLAMALARI GEREKİYOR?
Annelere destek için bazı şartlar var. O şartlar şunlar:
• İstanbul, Ankara, İzmir illerinde çocuğuyla birlikte aynı adreste ikamet etmesi,
• 4/a'lı, yani eski adıyla SSK'lı olarak, tam zamanlı bir işte çalışması,
• Başvuru tarihi itibarıyla 0-24 aylık çocuğu bulunması,
• İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da MEB onaylı sertifikayla 0-36 ay arası çocuk bakımı eğitimi olan bakıcı istihdam etmesi.
İSTİHDAM EDİLECEK BAKICIDA ARANAN ŞARTLAR DA ŞÖYLE:
•18 yaşı doldurmuş olması,
• Anne ve çocukla aynı ilde ikamet ediyor olması,
• Anne ya da babayla birinci dereceden akraba olmaması,
• 0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğunu İŞKUR, MYK, MEB onaylı belgeyle belgelendirmesi veya lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması,
• Projede anne olarak destek almıyor olması.
ÇOCUK BAKIMI KURSUNU BİTİREN 6 BİN KADINA 200 EURO ÖDEME
Proje kapsamında her ay İstanbul'da 2100, Ankara ve İzmir'de 800 anneye destek sağlanacak. Bu şekilde her ay toplam 3700 anneye destek sağlanacak. Proje kapsamında tek seferlik olmak üzere istihdam edilen bakıcı kadınlara da destek var. MEB onaylı 0-36 ay çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına tek seferlik 200 euro destek sağlanacak. Bu çerçevede hem anneye, hem de kadın bakıcıya destek sağlanmış olacak. Gerekli sertifikasyon sürecini tamamladığını belgeleriyle ispat eden kadınlar, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki proje ofislerine başvurarak destekten yararlanabilecek.
UYGULAMA İSTİHDAMI ARTIRACAK
Henüz bakıcı istihdam etmeyen anneler de destekten yararlanmak için bakıcı çalıştırmayı düşünebilir. Böylece uygulamayla kadın istihdamına da destek sağlanacak. Kadınlar, bakıcı istihdam etmenin maliyetini değerlendirerek karar verebilir.