EYT'Lİ EMEKLİ MEMUR ÇALIŞAN VE MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR

Merhaba Almanya'da 900 Euro malullükten yaşlılık aylığı bağlatan kadın Türkiye'de 2013 yılında vefat eden SSK emeklisi babasından yetim aylığını nasıl bağlatıyor, kanunda bu yasak değil mi?

CEVAP: Merhaba, yabancı ülkelerden gelir ya da aylık almakta olan kişilere Türkiye'de dul ve yetim aylığı bağlanmaz. Tespit edilmesi halinde bağlanan aylık kesilir, ödenen ücretler yasal faizi ile birlikte geri istenir. İlgili düzenleme 5510 sayılı Kanunun 34. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. ''Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan''

Merhaba, yüzde 45 engel oranına sahibim. 01.10.2003 Tarihinden başlayarak 332 gün 4/b ziraat, 21.11.2013 tarihinden başlayarak 327 gün 4/C yedek subaylık, 14.07.2010 - 01.05.2020 arası ise 2929 gün 4/a prim günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Yedek subaylık yıpranma payı emekliliği nasıl etkiler? Herhangi bir birleştirme, borçlanma gibi başvuru yapmam gerekir mi? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

CEVAP: Merhaba, yedek subaylık dönemlerinizin 4'te 1'i kadar fiili hizmet süresi hizmetinize eklenecektir. (Tüm hizmet dökümünüzde görüntüleyebilirsiniz.) Ancak sigortalılık başlangıcınız askerlik tarihinizden çok önce olduğundan yaş şartınızı değiştirmeyecektir. Prim günü kazancınız açısından yedek subay okullarında geçen takvim.com.tr sürelerinizi borçlanabilirsiniz. Raporunuza istinaden 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim günü şartıyla malulen emekli olabilirsiniz. Sigortalılık sürenizi 01.10.2023 tarihinde tamamlamış olacaksınız ve bu zamana kadar 4400 prim gününe ulaşamazsanız askerlik borçlanmanızı da gerçekleştirebilirsiniz. Hizmet birleştirmeleri emeklilik müracaatından sonra otomatik olarak kurum yetkililerince gerçekleştirilmektedir.