Farklı bankalardan kredi ödemesi olan kişiler tek tek bankaları gezerek kredi borçlarını ödemektense tek bir banka üzerinden yapılandırarak daha uygun vade ve geri ödeme şartları ile borçlarını yapılandırma yolunu seçebilirler. Banka yada kredi danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar üzerinden yeni kredi işlemi yapıldıktan sonra borç transfer işlemi yapılır. Borç kapatma kredisi almanız için genel şartlar ihtiyaç kredisi alma şartları ile aynıdır. İhtiyaç kredisine başvuru yapar gibi başvuru yapmanız sonrasında da müşteri temsilcinize bu krediyi güncel borçlarınızı kapatmakta kullanacağınızı söylemeniz gerekmektedir. Müşteri temsilciniz otomatik olarak kullandığınız krediyi borç transfer kredisi olarak yapılandırılacaktır.
Borç Kapatma Kredisi İNG Bank
Borç transferi kredisi kullanacak olan müşteriler kredi puanı şartını sağladıklarında yüzde 0.79 faiz oranından faydalanacaklar.
3 ay ödeme erteleme imkanının sunulduğu kredi kampanyası toplam geri ödeme süreci 60 ay. ING Bank bu ödemelere dair açıklamasında müşterilere şu bilgileri verdi. "3 ay erteleme kampanyası 5.001-100.000 TL arasındaki tutarlar için ve 60 ay vadeye kadar uygulanır. 60 ay seçeneğinde 3 ay erteleme ile 57 ay vade üzerinden ödeme planı oluşturulur."
Borç Kapatma Kredisi Nedir?
İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaşanlar için borçlarınızı tek bir çatı altına toplama fırsatı doğuyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altına toplayabilirsiniz. Borçlarınızı bir araya topladığınız bankadan borcunuz kadar kredi çekebilir ve bu krediyi uygun faiz oranıyla ödeyebilirsiniz.
Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür.
Borç Kapatma Kredisi İçin İstenen Evraklar
Borç kapatma kredisi için başvuru yaptığınız banka sizden bazı belgeler istemektedir. Ayrıca düzenli olarak ödeme yapmanız da önemlidir. Eğer ödemelerde sorun yaşamışsanız ve kredi notunuz düşükse bankanın kredi borcunuzu tek ele toplaması da gerçekleşmeyebilmektedir. Borç transferi kredisi için gerekli evraklar şunlardır:
Kimlik Belgesi
İkametgâh Belgesi (Kayıtlar güncel ise, son 3 aya ait sabit fatura yeterli.),
Maaş Bordrosu (Ön onay verilmemesi durumunda gerekir)
Gelir durumunuz ve ödemeleriniz iyiyse banka borç transfer kredisine hemen onay verecektir.
Borç Transfer Kredisi Veren Bankalar
Garanti Bankası
QNB Finansbank
Akbank
OdeaBank
Şekerbank
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Diğer bankalardan eksi hesap borçları, kredi kartları ve kredilerinizin tüm borçlarını TEB bankasında toplayın. Kişinin ihtiyacına yönelik tutarları belirleyen banka aynı zamanda bütçenizi de düşünmekte. Kısa zamanda görüşme yapabileceğiniz banka ile müşteri temsilcilerinden alacağınız bilgiler doğrultusunda size en uygun krediyi anında hesabınıza atarlar. Toplam borç tutarınızı bütçenize uygun şekilde ödeyebilecek ve en uygun faiz oranları ile farklı vadelerde kredi çekmenize olanak tanır. Bu şekilde yapılan uygulama da hem insanlar mutlu olacak hem de bankaya olan güveniniz artacaktır.
Borç Kapatma Kredisi Kimlere Verilir?
Farklı bankalarda borçların tek bir bankaya toplanma işleminin başvurusu günümüzde hala ne yazık ki sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. İnternet yada cep telefonu üzerinden üzülerek söylemem gerekir ki başvuruda bulunamazsınız. Bu neden dolayı başvuru yapmak istediğiniz bankayı belirledikten sonra mecburen müracaat için ilgili bankanın bireysel iseniz bireysel müşteri departmanına esnaf iseniz ticari veya KOBİ müşteriler departmanına şahsen olarak başvurmanız gerekir.
Başvuru yapıldığı zaman banka çalışını sizin diğer bankalara olan borçlarınızı kendi ekranında görecektir. Şayet şartlara uygun iseniz yapmış olduğu ufak bir çalışma sonrasında size ne kadar kredi gerektiğini hesaplar. Bu hesaplama sonrası aylık ödeme miktarını da sizlere beyan eder. Şayet sizde kabul ederseniz karşı bankalara olan borçlarınızı EFT işlemi ile öder. Ödeme yapıldıktan sonra sizinde mutlaka borçlu olduğunuz bankayı arayarak durumu beyan etmeniz gerekir. Aksi taktirde yapılan EFT' deki tutar mevduat hesabınızda askıda kalır. Bu neden ile EFT işlemi sonrasında mutlaka mevcut bakiyeniz deki para ile borçların kapatılmasını talep etmelisiniz.