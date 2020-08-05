En yüksek faizi hangi banka veriyor? Sorusu şuan da en fazla konuşulan konular arasında yer alıyor. Bankaların vadeli mevduat faizleri en yüksek 32 günlük vadede sunuluyor. En yüksek hoşgeldin faizine sahip olan bankaların listeleri. Bankaların vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi hoşgeldin faiz oranları ve banka banka tüm liste. Bu aşamada seçim yaparken bankaların dönemsel olarak sundukları kampanyalardan yararlanmak, kar elde etmek adına bir hayli doğru bir yoldur. Bankaların vadeli hesap türleri arasında yer alan vadeli hesap için açılan vade süresinin 32 gün olarak belirlendiği hesaptır. Kısa süreli ve yüksek faizli olması nedeni ile tercih edilmektedir. Ülkemizde hizmet veren tüm bankalar 32 günlük hesap seçeneği sunmaktadır. İşte banka banka hoşgeldin faiz oranları.
Akbank Direkt Serbest Hesap
En iyi koşullarda hoşgeldin faizi veren bankalardan biri de Akbank'tır. Sabancı'nın imzasını taşıyan Akbank hoş geldin faizini tanışma faizi biçiminde adlandırmış ve %23'lik faiz olanağı sunmaktadır. Ortalama olarak 32 gün sonunda 100.000 TL için 1.933 TL'lik bir kazanç elde edilebilir. Akbank direkt serbest hesap olarak isimlendirilen mevduat hesabında gün koşulu bulunmamaktadır. Akbank direkt serbest hesap ile nakit ihtiyacı duyduğunuz her an bu hesaptan para çekebilir ve tekrar para ekleyebilirsiniz. Akbank'ın sunduğu tanışma faizi 90 gün boyunca geçerlidir. 250.000 TL üst limitine kadar bu faiz geçerli olmaktadır.
ING Turuncu Hesap
İlk olarak ING Turuncu hesabın faiz oranlarına bakalım. ING turuncu hesapta ilk sene boyunca hoş geldin faizi bulunur. Bir sene boyunca faiz oranı %23 olarak kampanya mevcuttur. Bu noktada ING bank belirli bir gün koşulu koşmamış ve dilediğiniz an ihtiyacınız olan da para çekme olanağını sunmuştur. Belirli bir vade beklemek istemiyor, vade bozma gibi problemler ile karşı karşıya kalmak istemiyor ve hoş geldin faizi ile yüksek oranda faiz kazanmak istiyor iseniz ING bankı tercih edebilirsiniz. 50.000 TL'lik bir tutar için sene boyunca verilen %23 faiz oranı ile ortalama 905 TL'nin üstünde bir kazanca sahip olabilirsiniz. Ancak bu faiz süresi 1 yıl ile sınırlandırılmıştır.
Garanti Bankası E-Vadeli Hesap
En iyi hoş geldin faizi veren bankalardan birisi de Garanti Bankasıdır. Bankanın hoş geldin kampanyasına baktığımızda %20 ile %26.50 arasında faiz oranı bulunur. Ancak %26.50'lik sunulmakta olan faiz belirli bir tutar ve vade günü için geçerlidir. Şöyle ki 100.000 TL bakiyeniz varsa %23'lük faizden faydalanabilirsiniz. Eğer elinizde ki nakit 100.000 TL nin altında ise bu noktada hoş geldin faizi olarak %23 faiz oranından faydalanma olanağı vardır.
Odeabank Oksijen Hesap
En iyi şekilde hoş geldin faizi vererek nakitinize nakit katan ve paranızı daha da değerlendiren ve sizi karlı çıkaran banka ise Odeabank'tır. Odeabank'ta oksijen hesap olarak isimlendirilen hoş geldin faizli kampanya %23 oranında faiz olanağı sunmaktadır. %23'lık bir faiz getirisi olan bankada 100.000 TL olacak biçimde bir birikiminiz mevcut olmalıdır. Bu birikimin size 32 günlük mevduat sonucu getirisi 1.915 TL olacaktır. Ancak bu biçimde nakitinizi yatırarak %23'lük faiz oranından faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda bu hesabı açmanız halinde her ay 2 adet sinema bileti de Odeabank'tan mevduat müşterilerine bir hayli şık bir hediye olarak sunulmaktadır.
32 GÜNLÜK FAİZ NE DEMEK?
Bankaların vadeli hesap türleri arasında yer alan vadeli hesap için açılan vade süresinin 32 gün olarak belirlendiği hesaptır. Kısa süreli ve yüksek faizli olması nedeni ile tercih edilmektedir. Ülkemizde hizmet veren tüm bankalar 32 günlük hesap seçeneği sunmaktadır
MEVDUAT FAİZİ NEDİR?
Türk Lirası mevduat ve döviz tevdiat hesapları için uygulanacak değişken faiz hesaplama yöntemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygun görüşü alınmak suretiyle bankalarca belirleniyor. Ancak, Türk Lirası mevduatlar için Türkiye İstatistik Kurumu'nca açıklanan Üretici Fiyat Endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi ve bu endeksleri oluşturan alt kalemlerden üretilecek endekslerle hesaplanan enflasyon oranlarına, para piyasalarında gerçekleşen faiz oranlarına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası borç alma veya borç verme faiz oranlarına, bankalarca belirlenen mevduat faizi oranlarına, Devlet İç Borçlanma Senetleri faiz oranlarına, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endekslerine ve bu borsada işlem gören menkul kıymetlerden oluşturulan hisse senedi sepetlerinin fiyat değişimlerine bağlı olarak belirlenen değişken faiz hesaplama yöntemleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirilmek kaydıyla uygulamaya konuluyor.
VADELİ MEVDUAT HESABI NASIL HESAPLANIR?
Faiz oranıyla ana paranızın belirttiğiniz gün sayısı süresince faiz getirisi aşağıdaki formülle hesaplanır.
Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı
Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı
Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı