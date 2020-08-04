Sultangazi Belediyesi bünyesine 15 zabıta memuru alımı yapacak. Başvuru süreci başlıyor. Peki kimler başvuru yapabilecek? Farklı şehirlerde belediyeler tarafından 4 bin lira maaş karşılığında çalışacak en az lise mezunu zabıta memuru ve itfaiye eri alımlarının yapılacağı açıklandı. Bingöl Belediyesi 16 zabıta memuru için ilan verdi. Çankaya Belediyesi 80 zabıta memuru alacak. Bekilli Belediyesi bu süreçte 2 zabıta ve 6 memur alımı yapacak. Aksaray Belediyesi 25 itfaiye eri alacağını belirtti. Tekirdağ Belediyesi ise 50 itfaiye eri alacak. Şahinbey Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı.
SULTANGAZİ BELEDİYESİ ZABITA ALIM BAŞVURULARI BAŞLIYOR!
Sultangazi Belediyesi zabıta memuru alımı için başvuru süreci başlıyor Adaylar başvurularına 04 Ağustos 2020 tarihi ile başlayacak olup en geç 10 Ağustos 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını istenen belgeler ile birlikte şahsen Sultangazi Belediyesine gerçekleştirmeleri gereklidir.
KADRO DETAYLARI NEDİR?
Sultangazi Belediyesi Lise ve Ön Lisans mezunları içerisinden 15 zabıta memuru alacak. Alımlar KPSS puanı ile yapılacak. İşte lise ve ön lisans mezunu zabıta memuru alımı kadro dağılımı.
Lise Mezunu 5 kişilik kadro ile Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı ile zabıta memuru alımı yapacak.
Ön Lisans mezunu 10 kişilik kadro ile Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Temizliği ve Denetimi, İşletme Yönetimi, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı ile zabıta memuru alımı yapılacak.
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:
- Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.sultangazi.bel.tr) temin edeceklerdir.
- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
- 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 40 ZABITA PERSONELİ ALACAK
Şahinbey Belediyesi'ne yapılan zabıta alımınca başvuru özel şartları şu şekilde;
BAŞVURU
İlana başvurular 31/08/2020 ile 04/09/2020 tarihleri arasında alınacak. Başvurular Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi Akkent Mahallesi 400 Nolu Cadde No.44/1 Şahinbey/Gaziantep adresine şahsen yapılacak.
GENEL ŞARTLAR NEDİR?
İlgili Belediyeler adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacaktır. Bu kapsamda genel nitelikler şöyledir.
Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ÖZEL ŞARTLARI:
Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,
Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak,
Zabıta Memuru alımı için adayların Karayolları Trafik Kanunun hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı aranır,
İtfaiye eri alımı için, Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Dallarının birinden mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Zabıta Ne Demek?
Belediyelerin kendi bünyelerinde görevlendirilen memur kadroları arasında yer alan zabıtalar görevlendirdikleri bölgelerdeki sağlık, düzen ve huzurun sağlanmasını sağlamak amacı ile istihdam edilen, belediyeler tarafından konulan kurallara ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek amacı ile hizmet veren çalışanlarıdır.
Zabıta Devlet Memuru Mu, Kadrolu Mu Çalışır?
Evet, zabıta memurları devlet memuru olarak istihdam edilmekte olup belediyeler tarafından kadrolu olarak işe alınmaktadır.
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