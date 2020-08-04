SULTANGAZİ BELEDİYESİ ZABITA ALIM BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Sultangazi Belediyesi zabıta memuru alımı için başvuru süreci başlıyor Adaylar başvurularına 04 Ağustos 2020 tarihi ile başlayacak olup en geç 10 Ağustos 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını istenen belgeler ile birlikte şahsen Sultangazi Belediyesine gerçekleştirmeleri gereklidir.

KADRO DETAYLARI NEDİR?

Sultangazi Belediyesi Lise ve Ön Lisans mezunları içerisinden 15 zabıta memuru alacak. Alımlar KPSS puanı ile yapılacak. İşte lise ve ön lisans mezunu zabıta memuru alımı kadro dağılımı.

Lise Mezunu 5 kişilik kadro ile Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı ile zabıta memuru alımı yapacak.

Ön Lisans mezunu 10 kişilik kadro ile Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Temizliği ve Denetimi, İşletme Yönetimi, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı ile zabıta memuru alımı yapılacak.