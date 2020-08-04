3600 günden emekli olma şartları olan bir prosedürdür. Son yıllardaki düzenlemelerle emeklilik yaşı ve prim şartı yükseldi. Ancak bazı istisnalar var. Özellikle 1999'dan önce işe başlayan SSK'lılar 15 yıl sigortalı olup 3600 gün prim ödemişse emeklilik hakkı kazanabiliyor. Emekli olabilmek her çalışan açısından oldukça önemlidir. Emeklilikle ilgili şartlar her reformdan sonra giderek zorlaşıyor. Dahası yaş şartı kademeli olarak 65'lere kadar çıkıyor. Ancak eski sigortalılar için değişik fırsatlar da var. Özellikle 9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4ASSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emeklilik imkanı bulunuyor. SGK bünyesinde işvereni ya da bağımsız olarak 4A, 4B ve 4C sigorta türlerinden çalışma hayatını yürüten vatandaşların sigortalılık tarihinin 1999 ve öncesine ait olması gerekir.