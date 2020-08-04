SGK CENAZE YARDIMI BAŞVURULARI NEREYE YAPILIYOR?

Bu ödemelerden faydalanmak isteyen vatandaşlar kendi şehirlerde yer alan sosyal güvenlik il müdürlüklerine yazılı başvuru yapacaklar. Vefat eden kişinin ölüm tarihine göre geriye dönük 5 yıllık süre için başvuru yapılıp bu ödemeler alınabilir.

Devlet tarafından sağlanan, SGK tarafından ödenen devlet destekleri arasında cenaze yardımı geliyor. Cenaze yardımı ödemeleri belli bir tutarda SGK'ya prim ödemiş sigortalı olarak çalışmış bir vatandaşın vefat etmesi durumunda ödeniyor. Peki SGK mevzuatında yer alan bu koşullar ve cenaze yardımı özellikleri neler? İşte cenaze yardımı ödemelerine ilişkin tüm detaylar;

* Cenaze yardım ödeneği almak için vefat eden kişinin SGK'ya en az 360 gün prim ödemiş olması gerekiyor.

* Cenaze yardımı ödemeleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri üzerinden yapılıyor.

* 2020 yılı için cenaze yardımı ödemeleri 801 TL olarak ödeniyor.

* Cenaze yardımı ödemeleri iki aşamalı ödeniyor. Eğer vefat eden kişinin eşi ve çocukları varsa ödemeleri bu geride kalan eş ve çocuklar alıyor. Ama vefat eden kişi evli değilse ödemeler anne, baba ve kardeşlere yapılıyor.