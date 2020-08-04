MAYIS 2015 'TE BAŞLADI

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada söz konusu uygulamanın 2015 yılında başladığını ve o günden bu yana milyonlarca kişiye para yardımı yapıldığını söyledi.

300, 400 VE 600 TL ÖDEME

2015 yılında başlatılan uygulama ile ilk çocuğu doğan anneye 300 TL , ikinci çocuk için 400 , üçüncü ve sonraki her çocuk için 600 TL ödeme yapılmaya devam edildiğine yer verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili şu ifadeleri kullandu:

"Uygulamanın başladığı Mayıs 2015'ten Nisan 2020 sonuna kadar olan süreçte 4 milyon 626 bin 243 annemize, yeni doğan 5 milyon 695 bin 178 bebeğimiz için doğum yardımı ödemesinde bulunduk. Doğum yardımı ödemelerimizin toplam miktarı 2 milyar 399 milyon 48 bin 395 liraya ulaştı. Ocak-Nisan 2020'yi kapsayan son 4 aylık dönemde yapılan doğum yardımı ödemeleri ise 145 milyon 305 bin 204 lira oldu. Bu dönemde 295 bin 695 annemize 308 bin 72 bebek için yardım ödemesi gerçekleştirdik. Ülkemizin ekonomik kalkınmasının en önemli unsuru dinamik nüfus yapısıdır. Bu süreçte, aile yapısının korunması da kritik bir öneme sahip. Bu nedenle Bakanlık olarak annelerimize verdiğimiz doğum desteklerini genişleterek sürdürüyoruz."