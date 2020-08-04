TAZMİNAT ALMA HAKKI

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda kıdem tazminatı almanın yolları düzenlenmiş durumda. Öncelikle son işyerinde en az 1 yıllık kıdeminizin, yani çalışmışlığınızın olması gerekiyor. Yine yasalarımız bazı istisnalar dışında kendi isteği ile ayrılan yani istifa eden çalışanların tazminat alamayacağını söylüyor. İşte bu noktada sihirli rakam 3600 devreye giriyor. Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız, son işyerinde 1 yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor. Tabii 15 yıllık sigortalılık süresini ve 10 yıllık primi yani 3600 günü de doldurmuş olmanız lazım. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 15 yıl ve 3600 günü doldurduğunuza dair yazı aldığınızda işyerinize müracaat ederek tazminatı alıp ayrılabilirsiniz. İstifa yazınıza 15 yıl 3600 günü doldurduğunuz gerekçesiyle ayrılmak istediğinizi ve aldığınız yazıyı eklemeyi de unutmayın.