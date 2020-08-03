Çalışmayana kredi veren bankalar hangi şartları ister?

Çalışmayan kişilerin bankalardan kredi alabilmesi için bazı şartları taşımaları gerekir. Bu şartlar bankaların verdikleri kredileri geri alabilmesi için oldukça önemlidir. Çalışmıyorsanız ancak aşağıda sayacağımız şartları taşıyorsanız, bankalardan kredi alabilirsiniz. İşte detaylar…

Çalışmayana kredi veren bankalar yukarıda da saydığımız gibi kredi verirken kefil ya da ipotek ister. Ancak bunların yanında gelirinizin olmasına da bakarlar. Faiz geliriniz, kira geliriniz ya da şirket gelirleriniz varsa bankalardan kolaylıkla kredi çekebilirsiniz.

Faiz geliri olan kişilerin bu gelirlerini, faiz gelirinin bağlı olduğu hesap cüzdanları ile kanıtlamaları gerekir.