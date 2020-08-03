Gelir belgesiz kredi veren bankalar var mı? Çalışmayan veya düzenli geliri olmayan vatandaşlar, gelir belgesi olmadan kredi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Bazı bankalar gelir belgesiz kredi vermektedir ve kredi için farklı şartlar aramaktadır. Bu şartlar ve hangi bankaların gelir belgesiz kredi verdiği araştırılıyor. Bankaların çoğu kredi verirken gelir belgesi istemektedir. Çalışmayan veya düzenli geliri olmayan kredi çekmek isteyen vatandaşlar gelir belgesi olmadan kredi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Gelir belgesiz ve kefilsiz kredi veren bankalar bulunmaktadır.
Çalışmayana kredi veren bankalar hangi şartları ister?
Çalışmayan kişilerin bankalardan kredi alabilmesi için bazı şartları taşımaları gerekir. Bu şartlar bankaların verdikleri kredileri geri alabilmesi için oldukça önemlidir. Çalışmıyorsanız ancak aşağıda sayacağımız şartları taşıyorsanız, bankalardan kredi alabilirsiniz. İşte detaylar…
Çalışmayana kredi veren bankalar yukarıda da saydığımız gibi kredi verirken kefil ya da ipotek ister. Ancak bunların yanında gelirinizin olmasına da bakarlar. Faiz geliriniz, kira geliriniz ya da şirket gelirleriniz varsa bankalardan kolaylıkla kredi çekebilirsiniz.
Faiz geliri olan kişilerin bu gelirlerini, faiz gelirinin bağlı olduğu hesap cüzdanları ile kanıtlamaları gerekir.
Kira gelirleri olan kişiler bu gelirlerini, kendi adlarına kayıtlı olan tapu fotokopisi, kira kontrat belgesi ve son iki aylık kira yatırılan hesabın dekont belgeleri ile kanıtlayabilirler.
Şirket geliri olan kişiler bu gelirlerini, kurumlar vergisi beyannamesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirküleri ve gelir bilançoları ile kanıtlayabilirler.
Ev hanımıysanız ancak evden çalışıyorsanız ve kendi sigorta primlerinizi ödüyorsanız, vergi dairelerine giderek vergi muafiyeti belgesi almanız gerekir. Bu belge ile bankalara başvuru yaptığınızda, kredi alabilirsiniz.
Çalışmayana kredi veren bankalar hangileridir?
Çalışmayanlara kredi veren bankalar, yukarıda saydığımız faiz geliri, emekli geliri ve kira geliri gibi ekstra geliri olanlara kredi sağlarlar. Görüldüğü gibi çalışmasanız bile bankalardan kredi alabilmeniz için yine de gelirinizin olması gerekir. Çünkü her banka, vermiş olduğu kredinin geri ödenmesini ister ve bu nedenle aylık gelirinizi sorgular.
AKBANK GELİR BELGESİZ KREDİ FIRSATI
Akbank, sizden sadece kredi notunuzun iyi olmasını istiyor.
Şartı sağlamanız durumunda 40.000 liraya kadar limiti olan krediyi 48 ay vade fırsatıyla alabilirsiniz.
Başvurularınızı Akbank Direkt uygulamasından kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
ING BANK MİNİ KREDİ AVANTAJI
ING Bank, gelir belgesi olmayan vatandaşlara Mini Kredi uygulaması adı altında maksimum 5000 liraya kadar kredi sunuyor.
5000 liralık krediye en yüksek 4 senelik vade fırsatı uygulanıyor.
GARANTİ BANKASI'NIN İLK KREDİM FIRSATI
Gelir belgesiz kredi veren bir diğer banka da Garanti Bankası'dır. İstenilen şartlar arasında;
Sicilinizin temiz olması,
Daha önce konut, ihtiyaç ya da otomobil kredisi çekmemiş olmanız,
Kredi kartı borcunuzun olmaması, bulunuyor.
100.000 liraya varan kredileri 36 ay vade imkanıyla sizlere sunuyor.
ODEABANK GELİR BELGESİZ KREDİ İMKANI
Odeabank'a gelir belgesiz kredi başvurusunu ister şubelere giderek iterseniz de internet üzerinden yapabilirsiniz.
Size önerimiz şubeye gidip yüz yüze başvuruyu gerçekleştirmeniz şeklinde.
Bankanın size kredi tanıyabilmesi için kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor.
Daha önce finansal işlemleriniz yüzünden kara listeye düşmemiş olmanız isteniyor.
10.000 lira tutarında krediyi 36 ay vade imkanıyla gelir belgesiz vatandaşlara sunuyor.
Başvuru yapmak için kimlik belgeniz yeterli oluyor.