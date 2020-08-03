VAKIFBANK 6 AY ERTELEMELİ 0.55 FAİZLE SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİ PAKETLERİ DETAYLARI NELER?

Yapılan yeni açıklama ile normalleşme sürecine geçiş nedeni ile vatandaşın artan nakit ihtiyacını karşılamak üzere Vakıfbank sosyal hayatı destek kredisi vereceğini duyurmuştu.

Açıklanan pakette yer alan 6 ay ödemesiz dönemli 0.55 ihtiyaç kredisi anlaşmalı firmalar üzerinden 3 bin liradan 30 bin liraya kadar 60 ay vadeli Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisi verilecek.

Söz konusu kredi paketi ile Vakıfbank ile anlaşmalı olan yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarından alışveriş yapanlara kredi verilecek.

İkinci paket kapsamında ise Vakıfbank Faturalı Tüketici Kredisi verecek. Bu kredi paketinde de 6 ay ertelemeli kredi fırsatı sunulacak ancak kredi faiz oranı yüzde 0.82 olarak uygulanacak. Satın alınan ürünün faturası ya da satın alınmak istenen ürüne ait proforma fatura ile Vakıfbank şubeleri üzerinden başvuru yapılacak.