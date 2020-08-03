Sosyal hayatı destek kredisi nedir, nasıl alınır? 2020 kamu bankaları koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine geçiş kapsamında yeni bir açıklama yaparak vatandaşlara yeni kredi paketlerini duyurdu. Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Ayrıca Vakıfbank sosyal hayatı destek kredi paketleri kapsamında ikinci faz kredi başvurularını almaya başladı. İşte kamu bankaları 2.faz ihtiyaç desteği kredi şartları ile merak edilen detaylar haberimizde...
0.49 FAİZLE BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ ALAMAYAN KİŞİLERE 6 AY ERTELEMELİ İKİNCİ FAZ OLARAK YÜZDE 0.55 FAİZLE KREDİ VERİLECEK!
Hatırlanacağı üzere korana virüs salgını nedeni ile pek çok kişi zorunlu karantina uygulamaları ve evde kalın çağrısı ile maddi olarak zor günler yaşamış, süreçte gelen açıklama ile devlet bankaları tarafından bireysel temel ihtiyaç desteği kredisi verileceği duyurulmuştu.
VAKIFBANK 6 AY ERTELEMELİ 0.55 FAİZLE SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİ PAKETLERİ DETAYLARI NELER?
Yapılan yeni açıklama ile normalleşme sürecine geçiş nedeni ile vatandaşın artan nakit ihtiyacını karşılamak üzere Vakıfbank sosyal hayatı destek kredisi vereceğini duyurmuştu.
Açıklanan pakette yer alan 6 ay ödemesiz dönemli 0.55 ihtiyaç kredisi anlaşmalı firmalar üzerinden 3 bin liradan 30 bin liraya kadar 60 ay vadeli Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisi verilecek.
Söz konusu kredi paketi ile Vakıfbank ile anlaşmalı olan yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarından alışveriş yapanlara kredi verilecek.
İkinci paket kapsamında ise Vakıfbank Faturalı Tüketici Kredisi verecek. Bu kredi paketinde de 6 ay ertelemeli kredi fırsatı sunulacak ancak kredi faiz oranı yüzde 0.82 olarak uygulanacak. Satın alınan ürünün faturası ya da satın alınmak istenen ürüne ait proforma fatura ile Vakıfbank şubeleri üzerinden başvuru yapılacak.
2020 YILI SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ NEDİR?
Kamu bankaları tarafından bireysel müşterilerinin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması aynı zamanda yerli üretimi yapan elektronik, mobilya, beyaz eşya, ev boya, seramik kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla sosyal hayatı destek kredisi veriliyor. Kamu bankaları tarafından bu kredi paketi kapsamında yerli üretim yapan firmalar ile anlaşma sağlanacak ve asgari 3000 TL azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 Faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Firmalar anlaşma yapıldıktan sonra bankaların web sitesi üzerinden paylaşılacak.
FİRMA KATKI PAYLI TÜKETİCİ KREDİSİ
Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla; Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacak.
FATURALI TÜKETİCİ KREDİSİ
Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;
Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler satıcı adına bankalarımızda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren şubelerden yapılacak.