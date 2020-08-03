MADDİ GÜVENCESİ OLMAYAN AİLELERE MÜJDE!

Çocuğu anaokulu, ilköğretim, lise veya üniversitede öğrenim gören, ihtiyaç sahibi ailelere devletten destek gecikmedi. Devlet birçok sorun ile karşılaştığımız bu dönemde sosyal devlet anlayışı ile birçok yardımda bulunuyor. İşsizlere, durumu olmayan kiracılara ve daha bunun gibi kategorize edilmiş birçok grup için yapılan dayanışmaların ardından eğitim alanı için de bir destek başlatıldı. Maddi sorunlar çocukları etkilemesin ve çocuklar rahatça okullarına devam edebilsinler diye devlet 500 ile 800 TL arası destek paketleri oluşturdu. Bu yardımlar; anaokuluna giden çocuklar için 500 TL, ilköğretim öğrencileri için 750 TL, liseye gidenler için 800 TL ve üniversite öğrencileri için de 900 TL bandında. Maddi güvencesi olmayan ve çocuk okutan aileler bu yardımdan yararlanabilecekler. Ayrıca, bu yardımdan okul ve bulunulan şehir gözetmeksizin herkes yararlanabilir.

EV TAMİR DESTEĞİ

Özellikle evde oturamayacak kadar hasar var ve tadilat, tamirat gerekli ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaca göre 15, 20 ve 25.000 TL'ye kadar destek verilmektedir. Bireyler aynı şekilde T.C. kimlik numarası ve dilekçe ile vakıflara başvuru yapmalıdır.

İlgili yardımlara başvurudan sonra dönüş yapılmadığı durumda konuyla ilgili olarak ikamet ettiğiniz Valiliğe/Kaymakamlığa şikâyet etmek mümkündür.